WIESBADEN (dpa-AFX) - Erholung inmitten von Kriegen und Krisen: Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal stärker zugelegt als erwartet - wenn auch relativ schwach. Von Juli bis September wuchs das Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Die befürchtete Stagnation wegen des Niedrigwassers der Flüsse im Sommer blieb damit aus. Details zur deutschen Wirtschaft wollen die Statistiker an diesem Mittwoch (8 Uhr) vorlegen.

Im dritten Quartal hatten solide Konsumausgaben die Konjunktur gestützt - trotz gestiegener Energiepreise. Zwar gingen die Investitionen zurück und die Exporte, die im ersten Halbjahr kräftig zugelegt hatten, entwickelten sich schwächer. Wichtige Branchen wie Maschinenbau und Elektroindustrie steigerten aber ihre Ausfuhren. Denn im Zollstreit mit den USA gibt ein Abkommen zwischen Brüssel und Washington Planungssicherheit und der KI-Boom beflügelt die Elektro- und Digitalbranche. Auch das Niedrigwasser, das Lieferketten der Industrie getroffen und die Produktion in Branchen wie Stahl und Chemie gebremst hatte, konnte das leichte Wachstum nicht stoppen.

Da die deutsche Wirtschaft schon in den ersten beiden Quartalen zugelegt hatte, zeichnet sich immer deutlich ein robustes Wachstum in diesem Jahr ab. Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Plus in dieser Höhe erwarten auch die Bundesregierung und der Internationale Währungsfonds. Damit würde die lange Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war./aly/DP/mis