PEKING (dpa-AFX) - Chinas Antikorruptionsbehörden ermitteln gegen Shanghais Parteichef Chen Jining, der als Mitglied des Politbüros auch auf nationaler Ebene zur Führungsriege der Kommunistischen Partei gehört. Bei dem 62-Jährigen bestehe der Verdacht schwerer Verstöße gegen die Parteidisziplin und gegen Gesetze, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Behörden berichtete. Was Chen konkret vorgeworfen wird, blieb offen.

Chen ist das vierte Mitglied des 2022 gewählten und ursprünglich 24-köpfigen Politbüros, gegen das seit Anfang 2025 Ermittlungen öffentlich bekannt wurden. Vor ihm traf es die Generäle He Weidong und Zhang Youxia sowie Ma Xingrui, den früheren Parteichef der Region Xinjiang. Alle drei wurden inzwischen aus der Partei ausgeschlossen.

Die Antikorruptionskampagne, die Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nach seinem Machtantritt 2012 begann, hat rund ein Jahr vor dem nächsten Parteitag wieder an Schärfe gewonnen. Auf dem für die zweite Jahreshälfte 2027 in Peking geplanten Parteitag dürfte Xi eine vierte Amtszeit als Generalsekretär anstreben. Kritiker sehen das Vorgehen gegen angebliche und tatsächliche Korruption auch als Strategie Xis, um seine Macht zu erhalten.

Vom Umweltminister zum Shanghaier Parteichef



Chen leitete die renommierte Tsinghua-Universität in Peking. 2015 wurde er Umweltminister, später Bürgermeister der Hauptstadt. Im Herbst 2022 rückte er ins Politbüro auf und übernahm in Shanghai das Amt des Parteichefs.

Sein direkter Vorgänger war der heutige Ministerpräsident Li Qiang. Auch Xi hatte das Amt in Shanghai 2007 inne. Der Posten gilt als mögliches Sprungbrett in die oberste Führung des Landes./jpt/DP/zb