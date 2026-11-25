BEREHOWE (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, ihm persönlichen Begleitschutz bei einer Reise nach Moskau zu gewähren, als unseriös abgetan. Das geht aus Videos des ukrainischen Portals "Novyny" hervor, das augenscheinlich nach einer Pressekonferenz Selenskyjs mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar im Grenzgebiet beider Länder aufgenommen wurde. Magyar hatte die Region Transkarpatien besucht.

In der Situation auf dem Video wird Selenskyj auf eine Interview-Äußerung Lukaschenkos angesprochen, der anbietet, ihm als Sicherheitsgarant auf dem Flug nach Moskau zu dienen. Daraufhin entgegnet der frühere Komiker und Schauspieler, Lukaschenko könne doch Kremlchef Wladimir Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen. "Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen."

Dann fragt Selenskyj in ernstem Ton, warum Lukaschenko "unseriöse Dinge" vorschlage. "Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen", sagte der Ukrainer. Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen.

Lukaschenko schlägt sich als Sicherheitsgarant vor



Lukaschenko hatte dem französischen Magazin "Le Point" in einem Interview gesagt, er könnte sich als Garant für Selenskyjs Sicherheit auf dem Flug nach Moskau zu ihm setzen, um so Verhandlungen in der russischen Hauptstadt zu ermöglichen - wohlwissend, dass der Ukrainer eine Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt und dies unter anderem mit Sicherheitsbedenken begründet hatte.

Zwar fordert Selenskyj im Ringen um ein Ende des seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit langem ein persönliches Treffen mit Putin, allerdings auf neutralem Boden. Der Kreml hat sich bislang nur zu einem Treffen in Moskau bereiterklärt, was die ukrainische Seite und ihre Verbündeten als unannehmbar betrachten.

Der oft als letzter Diktator Europas bezeichnete Machthaber Lukaschenko gilt als Putins engster Verbündeter im Ausland. Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Der Vorstoß scheiterte, die russischen Truppen mussten sich zurückziehen./ksr/DP/zb