WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessen hat seit Einführung der sogenannten 12-Uhr-Regel an Tankstellen 54 Bußgeldverfahren wegen mutmaßlich unzulässiger Preiserhöhungen eingeleitet. Insgesamt werden 10.813 Verdachtsfälle aus den Monaten April bis Oktober 2026 verfolgt, wie das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Wenn dabei an einer Tankstelle beispielsweise die Preise von drei Kraftstoffsorten gleichzeitig mutmaßlich unzulässig erhöht wurden, zählen diese zwar als drei Verdachtsfälle, werden aber nur als ein Verstoß gegen die 12-Uhr-Regel verfolgt, hieß es weiter.

Verstöße können bis zu 100.000 Euro kosten



Diese neue bundesweite Regelung gilt seit dem 1. April 2026: Die Preise für Benzin und Diesel dürfen an öffentlichen Tankstellen nur einmal täglich um 12.00 Uhr steigen, Senkungen sind jederzeit möglich. Verstöße können mit bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Die Regel wurde eingeführt, nachdem der Iran-Krieg zu stark steigenden Spritpreisen geführt hatte.

Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) kritisierte, dass trotz etwas gesunkener Spritkosten das immer noch hohe Preisniveau und die Unberechenbarkeit der Kosten an der Zapfsäule viele Bürger und Betriebe belaste. "In Deutschland zahlen wir deutlich mehr als im EU-Durchschnitt, bei Diesel gehören wir zu den teuersten Ländern der EU", monierte der Vizeregierungschef.

Mansoori drängt auf Spritpreisdeckel wie im nahen Ausland

"Es braucht jetzt den Spritpreisdeckel nach dem Vorbild unserer Nachbarländer." Das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium sollte die entsprechenden Beschlüsse der schwarz-roten Koalition endlich umsetzen, "statt immer neue Ausreden zu finden", ergänzte Mansoori. "Die Behauptung, dass uns der Sprit ausginge, wenn die Mineralölkonzerne statt obszöner Gewinne nur noch sehr hohe machen, ist geradezu grotesk", betonte der Ressortchef.

Der Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums sieht grob gefasst vor, dass es einen bundesweiten Höchstpreis gibt, der sich in der Regel an den Großhandelspreisen der in den letzten drei Tagen teuersten der elf Tanklagerregionen in Deutschland orientiert, auf die eine fixe Marge von 15 bis 20 Cent - je nach Kraftstoff - plus die Mehrwertsteuer aufgeschlagen werden. Bei sehr starken Bewegungen der Großhandelspreise gibt es Ausnahmen. Auch für Autobahntankstellen gilt die Regel nicht. Zudem sollen die Bundesländer eigene Höchstpreise festsetzen können./jaa/DP/zb