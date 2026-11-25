DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. November

=== *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Veröff.: +0,2% gg Vq 2. Quartal: +0,3 gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,2% gg Vj 1. Veröff.: +1,2% gg Vj 2. Quartal: +1,0% gg Vj 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 82 zuvor: 80 *** 10:30 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,6% gg Vq 1. Veröff.: +3,4% gg Vq 2. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 203.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/+0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 15:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book - EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung ===

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November 25, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)

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