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Mehr als eine schöne Geste: Was die Deutschen mit Geschenken ausdrücken



25.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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Deutsche freuen sich am meisten aufs Schenken: Im Ländervergleich liegt die Vorfreude darauf, andere zu beschenken, hierzulande bei 8,2 von 10 Punkten.

Im Ländervergleich liegt die Vorfreude darauf, andere zu beschenken, hierzulande bei 8,2 von 10 Punkten. Geschenke sagen mehr als Worte: 74 Prozent der deutschen Schenkenden haben bereits ein Geschenk genutzt, um etwas auszudrücken, das sie sich nicht zu sagen getraut haben. BERLIN, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Weihnachtszeit rückt näher und mit ihr steigt die Vorfreude auf gemeinsame Momente - und natürlich auf Geschenke. Dass nicht nur das Beschenktwerden Freude bereitet, sondern auch das Schenken selbst, zeigt eine aktuelle internationale Untersuchung von Drawnames , der weltweit führenden Wichtel und Geschenkeplattform mit mehr als 40 Millionen Nutzern. Im Vergleich freuen sich die Deutschen am meisten darauf, andere zu beschenken. Denn Geschenke sind oft mehr als eine Aufmerksamkeit: Sie können Gefühle vermitteln und manchmal sogar Worte ersetzen. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten die deutschen Schenkenden ihre Vorfreude mit durchschnittlich 8,2 Punkten. Damit liegen sie vor den USA (8,0), Frankreich und Großbritannien (jeweils 7,8) sowie den Niederlanden (6,9). Für Weihnachtsgeschenke planen die Befragten durchschnittlich 421,62 Euro ein. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) möchte genauso viel ausgeben wie in den Vorjahren. Warum die Deutschen gerne schenken Eine Erklärung liefert die emotionale Bedeutung von Geschenken. Auch hier liegt Deutschland im internationalen Vergleich vorne: 74 Prozent der Schenkenden haben bereits ein Geschenk genutzt, um etwas auszudrücken, das sie sich nicht direkt zu sagen getraut haben. Besonders häufig geht es dabei um Wertschätzung (48 Prozent). Bei 23 Prozent steckte romantisches Interesse hinter einem Präsent, während 18 Prozent eine humorvolle oder ironische Botschaft vermitteln wollten. Jeder Zehnte (10 Prozent) nutzte ein Geschenk schon einmal, um sich zu entschuldigen. Was auf den Wunschlisten steht Doch worüber freuen sich die Beschenkten eigentlich? Einen aktuellen Einblick liefert Drawnames. Die niederländische Plattform wird von mehr als 40 Millionen Menschen weltweit genutzt, um das gegenseitige Beschenken zu organisieren und Wunschlisten zu erstellen. Die aktuellen Favoriten auf deutschen Wunschlisten sind das Krimi-Rätselbuch "Murdoku", die Duftkerze Manuka Honey & Vanilla von Jean & Len und die ivyclip-Haarspange. Es folgen die LEGO Botanicals Gänseblümchen und eine Kuscheldecke von BEDELITE. Mit dem Geschenkefinder von Drawnames lassen sich Geschenkideen nach Alter, Interessen und Preisrahmen filtern. Persönliche Wunschlisten und die digitale Wichtelfunktion erleichtern zusätzlich die Organisation des Schenkens. Über die Studie Die Drawnames Holiday Research 2026 wurde von Panel Inzicht in fünf Ländern durchgeführt. In Deutschland wurden 1.000 Erwachsene befragt, darunter 657 Personen, die zu Weihnachten Geschenke machen. Die Wunschlistendaten zeigen die fünf meistgespeicherten Produkte im deutschen Geschenkefinder zum 24. November 2026 und sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Drawnames Seit 25 Jahren macht Drawnames die Organisation von Wichtelaktionen einfach und unterhaltsam. Über die Online-Plattform können Teilnehmende unkompliziert Wichtelpartner auslosen, Wunschlisten erstellen und passende Geschenke für Weihnachten und andere besondere Anlässe finden. Mit Drawnames werden fast 50 Millionen Namen ausgelost. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mehr-als-eine-schone-geste-was-die-deutschen-mit-geschenken-ausdrucken-302949749.html



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