DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESWEHR/STARLINK - Die Kosten des Satellitenprogramms "Satcom BW 4" der Bundeswehr belaufen sich auf 15 Milliarden Euro. Darin enthalten seien Mehrwertsteuer und Betriebskosten auf zehn Jahre, sagten Insider dem Handelsblatt. Damit ist die Satellitenkonstellation zur Kommunikation eines der größten Weltraumprojekte Europas. Genaue Zahlen stehen aber noch nicht fest. Die Verträge zwischen der Bundeswehr und dem Konsortium von Rheinmetall, OHB und Airbus sollen in wenigen Wochen unterschrieben werden. Das technische Konzept stellte Rheinmetall in groben Zügen bereits vor. Danach sollen viele der Rechen- und Steuerungsleistungen im Satelliten erfolgen, was Bodenstationen weitgehend überflüssig macht. Die Satelliten kommunizieren per Laser, was von der Airbus-Tochter Tesat ermöglicht wird. (Handelsblatt)

EU/FINANZEN - Die Europäische Kommission hat Frankreich und Belgien ermahnt, ihre angeschlagenen öffentlichen Finanzen wieder auf einen "nachhaltigen Kurs" zu bringen, und gleichzeitig gewarnt, dass Deutschland im nächsten Jahr wegen übermäßiger öffentlicher Ausgaben mit verstärkter Überwachung rechnen müsse. Anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen Herbstberichts der EU-Kommission zu den Haushaltsentwürfen der EU-Länder sagte Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis, die öffentlichen Finanzen der Union "entwickeln sich nicht in die richtige Richtung", wobei das durchschnittliche Defizit der Eurozone in diesem Jahr voraussichtlich 3,5 Prozent des BIP und 3,8 Prozent bis 2028 erreichen wird. "Wir haben einen kritischen Punkt erreicht. Die Mitgliedstaaten müssen eine umsichtige Haushaltspolitik verfolgen", sagte er. (Financial Times)

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November 25, 2026 00:40 ET (05:40 GMT)

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