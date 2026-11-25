Xiaomi meldet einen massiven Gewinneinbruch, während die EU Chinas Autoexporten einen Riegel vorschiebt. Die Kombination aus Preiskampf, Absatzproblemen und Handelsbarrieren könnte für Anleger gefährlich werden. Gewinn bricht um 57 Prozent ein: Xiaomi unter Druck! Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Der bereinigte Nettogewinn brach im dritten Quartal um 57 Prozent auf 4,9 Milliarden Yuan ein und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 5,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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