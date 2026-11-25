DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA wird am Tag nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt.

TAGESTHEMA

Dell Technologies hat ihre Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hat. Der Ausbau der KI treibt die Nachfrage nach den Servern des Unternehmens weiterhin an. Der Konzern erwartet nun für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 24,37 US-Dollar je Aktie sowie einen bereinigten Gewinn von 29,68 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 202 Milliarden Dollar. Zuvor war Dell von einem bereinigten Ergebnis von 25,50 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 192 Milliarden Dollar ausgegangen. Analysten rechnen für das Geschäftsjahr derzeit mit einem bereinigten Gewinn von 26,00 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 194,35 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal belief sich der Gewinn auf 5,67 Milliarden Dollar bzw. 8,82 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 1,55 Milliarden Dollar bzw. 2,28 Dollar je Aktie gelegen. Bereinigt um bestimmte Einmaleffekte lag der Überschuss bei 9,45 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 6,60 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz verdoppelte sich auf 54,94 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 49,32 Milliarden Dollar.

TAGESTHEMA II

HP hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz verzeichnet und kündigte angesichts hoher Speicher- und Speichermedienkosten einen konservativen Ausblick an. Der Konzern erzielte einen Gewinn von 769 Millionen US-Dollar oder 84 Cent je Aktie. Im Vorjahr hatte das Ergebnis bei 795 Millionen Dollar oder ebenfalls 84 Cent je Aktie gelegen. Bereinigt um Einmaleffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 83 Cent. Analysten hatten mit 75 Cent gerechnet. Sowohl das bereinigte als auch das Nettoergebnis enthielten einen positiven Effekt aus Zollrückerstattungen. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 16 Milliarden Dollar und übertraf damit die von Analysten erwarteten 15,42 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Es stehen keine wichtigen Termine auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,6% gg Vq 1. Veröff.: +3,4% gg Vq 2. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 203.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/+0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.159,00 -0,8 E-Mini-Future Nasdaq-100 25.891,75 -1,5 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.692,40 -0,4 Nikkei-225 57.011,62 -2,8 Topix-500 (Tokio) 3.746,20 -0,5 Kospi (Seoul) 4.697,51 -6,2 Shanghai-Composite 3.490,64 -1,6 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.061,58 -0,7

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der Rally des Vortages kommen die Börsen zurück. Vor allem bei Technologiewerten werden nun Gewinne eingestrichen, denn die hatten am Vortag besonders unter der Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von Nvidia profitiert. Bereits da war aber ersichtlich, dass die Sorgen über die Renditen von KI-Investitionen keineswegs ausgeräumt sind. Zudem belasten neue US-Zolldrohungen. Die US-Regierung argumentiert mit Untersuchungen zu angeblichen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern - darunter China und die EU. Die Untersuchung könnte den Weg für zusätzliche Zölle ebnen, nachdem der Oberste US-Gerichtshof viele zuvor erlassene aufgehoben hatte. Die technologielastigen Börsen in Taiwan und Südkorea führen die Liste der Verlierer an. Halbleiterwerte tragen die Hauptlast der Abgaben. Taiwan Semiconductor Manufacturing geben 4 Prozent ab, in Südkorea brechen SK Hynix um 10 Prozent ein, Samsung Electronics um 9,5 Prozent. Aber auch der mit vielen Technologiewerten versehene Leitindex in Japan lässt Federn. Kioxia stürzen um 13,8 Prozent ab, Advantest um 13,1 Prozent und Murata gar um 14,8 Prozent. Wie schon an Tagen zuvor vollziehen chinesische Börsen den überregionalen Trend deutlich abgeschwächt - nach oben und nun nach unten. Allerdings zeigen sich auch hier Technologietitel schwächer: Cambricon Technologies verlieren 4,1 Prozent, Semiconductor Manufacturing International ebenfalls 4,1 Prozent. Bilibili ziehen um 6,4 Prozent an. Die chinesische Video-Streaming-Plattform legte überzeugende Geschäftszahlen vor.

WALL STREET

zuletzt +/- % DJIA 50.018,70 +0,9 S&P-500 7.201,09 -0,5 Nasdaq-Composite 23.733,54 -1,5 Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd. 1,36 Mrd. Gewinner 1.453 2.322 Verlierer 1.273 446 Unverändert 62 51

Uneinheitlich - Nach dem Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn als Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia sprachen Marktteilnehmer von einer Konsolidierung. Die traf insbesonders Technologieaktien. Dazu trat das Thema Zölle wieder in den Fokus. Die USA sollen laut Informanten neue Zölle für China und Dutzende anderer Länder planen. Für Verunsicherung sorgte die Anthropic-Aktie. Sie hatte sich zu Wochenbeginn der Kursrally im Technologiesektor nicht angeschlossen und fiel an ihrem dritten vollen Handelstag mit einem Minus von 6,5 Prozent unter ihren Ausgabepreis. Die grundsätzlichen KI-Sorgen blieben ungeachtet der Huang-Rückehr bestehen, hieß es. Die Nvidia-Aktie kam nach ihrem Anstieg um 31 Prozent am Vortag um 5,9 Prozent zurück. Dass sich Präsident Trump persönlich für die Wiedereinsetzung von Huang eingesetzt habe, werfe Fragen über die Rolle der US-Regierung bei der Stützung des KI-Booms auf, hieß es. Für AMD, Intel oder Coreweave ging es nach den kräftigen Gewinnen vom Montag um 8,1 bis 11,8 Prozent abwärts. Hewlett-Packard Enterprise knickten um 16,3 Prozent ein. Der Konzern hatte starke Ergebnisse vorgelegt und seine Umsatzprognose angehoben. Im Handel wurde aber die bereinigte Bruttomarge moniert.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,67 0,00 10 Jahre 4,90 -0,02

Die Renditen bewegten sich unter dem Strich kaum. Ein Impuls könnte vom Index der persönlichen Konsumausgaben für Oktober am Mittwoch kommen, hieß es. Er gelte als ein von der US-Notenbank bevorzugter Inflationsindikator.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:27 % YTD EUR/USD 1,0934 -0,3 1,0964 1,0904 -6,9 EUR/JPY 174,23 -0,2 174,62 173,71 -5,3 EUR/GBP 0,8360 +0,1 0,8356 0,8361 -4,1 USD/JPY 159,34 +0,1 159,25 159,32 +1,7 USD/KRW 1.341,85 +0,1 1.340,34 1.344,23 -6,9 USD/CNY 6,6715 +0,1 6,6640 6,6642 -4,6 USD/CNH 6,6726 +0,1 6,6648 6,6643 -4,3 USD/HKD 7,8398 -0,0 7,8415 7,8429 +0,7 AUD/USD 0,6576 -0,9 0,6638 0,6629 -1,5 NZD/USD 0,5454 -0,5 0,5482 0,5450 -5,3 BTC/USD 59.104,95 -1,3 59.850,28 60.370,16 -32,6

Der Dollar gab einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Euro kostete im späten US-Handel 1,0964 Dollar. Das Schicksal des Dollar sei inzwischen eng an den KI-Handel gekoppelt, sagte Analyst Matthew Ryan von Ebury. Die Rückkehr von Huang als Nvidia-CEO habe die Sorgen über den Ausverkauf bei Technologieaktien beruhigt. Da ein Großteil des weltweiten KI-Engagements bei in den USA börsennotierten Unternehmen liege, nähmen Schwankungen des KI-Appetits den Dollar mit auf die Reise.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.513,56 -1,1 -40,10 3.553,66 Silber 40,22 -1,6 -0,65 40,87 Platin 1.252,38 -1,9 -23,79 1.276,17

Der Goldpreis kam nach den Gewinnen am Vortag wieder zurück um 2,2 Prozent auf rund 3.550 Dollar im späten US-Handel. Die Erwartungen höherer Zinsen belasteten weiter, hieß es. Stark unter Druck stand auch wieder der Kupferpreis. Erwartungen weiterer US-Zinserhöhung trübten die Aussichten ebenso wie anhaltende Unsicherheiten rund um US-Importzölle sowie die Sorgen um die Nachhaltigkeit von Investitionen in Rechenzentren, hieß es.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,54 -1,8 -1,51 82,05 Brent/ICE 90,02 -1,5 -1,38 91,40

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 01:59 ET (06:59 GMT)

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