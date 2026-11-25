BERLIN (dpa-AFX) - Reisende können Flixtrain-Tickets schon bald auch auf den Plattformen der Deutschen Bahn (DB) kaufen. Die Bahn und ihr Wettbewerber Flix haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie beide Seiten mitteilten.

Flixtrain-Fahrten ab dem 13. Dezember seien vom 7. Dezember an zum gleichen Preis auf der Bahn-Homepage und in der App DB Navigator buchbar. Außerdem lassen sich die Verbindungen beider Anbieter den Angaben nach miteinander kombinieren und die jeweiligen Fahrkarten in einem Schritt buchen.

Eine Strecke mit DB und Flixtrain



Reisende können also zum Beispiel Tickets für eine Fahrt kaufen, bei der sie einen Teil der Strecke mit einem Zug von Flixtrain und einen anderen mit einem Zug der Deutschen Bahn zurücklegen. Jedoch erhalten sie für jede Teilstrecke ein einzelnes Ticket. Das schränkt die Fahrgastrechte ein.

Schon heute werden Flixtrain-Verbindungen auf DB-Vertriebsplattformen angezeigt, buchen muss man die Fahrten aber noch über die offizielle Flixtrain-Website. "Preisauskunft nicht möglich" steht dann etwa im DB Navigator.

Was zunächst weiterhin nicht möglich sein wird: DB-Tickets auf den Flix-Plattformen buchen.

Flix ist der größte Wettbewerber der Deutschen Bahn im Fernverkehr. Der bundeseigene Konzern dominiert den Markt aber weiterhin mit einem Anteil von rund 95 Prozent. Von 2028 an plant auch das italienische Zugunternehmen Italo den Einstieg in den deutschen Fernverkehrsmarkt. Flixtrain will bis 2028 die bisherige Flotte in etwa verdoppeln, die bislang aus 16 Zügen besteht./cab/DP/zb