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Bei Volkswagen brennt es an mehreren Stellen gleichzeitig. In Emden hat die Tarifrunde begonnen und die Fronten sind hart. Der Konzern will Nullrunden, weniger Zulagen und eine flexiblere Arbeitszeit. Die Gewerkschaft spricht von einem "Katalog des Grauens". Parallel startet in Braunschweig der nächste Dieselprozess. Dazu kommt ein Milliardenverlust im dritten Quartal. Die Aktie notiert nur knapp über dem Jahrestief. Eine Gegenbewegung ist möglich, doch der Abwärtstrend ist stark. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Tarifstreit und Dieselprozess

In Emden sitzen sich VW und die IG Metall heute gegenüber. Der Konzern will Nullrunden für 2027 und 2028. Zulagen sollen wegfallen, und die 35-Stunden-Woche soll sich ohne Lohnausgleich anpassen lassen. Die Gewerkschaft fordert dagegen fünf Prozent mehr Geld für rund 120.000 Beschäftigte. Der Ton ist rau und die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, danach drohen Warnstreiks. Eine schnelle Einigung gilt als unwahrscheinlich. Zeitgleich läuft ein weiterer Betrugsprozess zur Dieselaffäre. Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter stehen vor Gericht. Es geht um mehr als neun Millionen Fahrzeuge. Mehr als 150 Termine sind bis Dezember 2028 angesetzt. Für VW ist das ein weiteres Kapitel, das einfach nicht enden will. Dazu kommen die Sparpläne, die neben den bereits vereinbarten 35.000 Stellen weitere 12.000 Jobs in Deutschland betreffen, was für weitere Unruhe sorgt.





Zahlen und Stimmung

Die Zahlen liefern wenig Rückenwind. Im dritten Quartal rutschte VW tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 5,82 Milliarden Euro, wobei Sondereffekte eine große Rolle spielten. Der Umsatz sank um gut 6 Prozent auf 75,28 Milliarden Euro. Für 2026 rechnet der Konzern höchstens mit 1 Prozent operativer Rendite. Zölle, ein schwacher chinesischer Markt und der Preiskampf in Europa drücken auf die Marge. Die Analysten sind gespalten. RBC bleibt bei "Outperform" und sieht 115 Euro. Kepler Cheuvreux senkte das Ziel dagegen von 75 auf 70 Euro und rät zum Halten. UBS und die DZ Bank bleiben ebenfalls vorsichtig. Am Markt ist die Skepsis spürbar. Selbst eine mögliche Streichung der Dividende gilt nicht ganz als ausgeschlossen, aber noch ist das nur ein Gerücht, bzw. eine Befürchtung und nicht spruchreif. Immerhin läuft die Fertigung des ID. Tiguan seit November in Serie, was ein kleiner Lichtblick ist.





Charttechnik

Der Chart sieht schlecht aus, das muss man einfach mal so sagen. Eindeutiger Abwärtstrend n die Vorzugsaktie kostet nur noch gut 62,80 Euro und liegt damit nur knapp über dem Jahrestief von 61,64 Euro. Seit Dezember 2025, als sie bei fast 110 Euro stand, ging es mehr oder weniger steil bergab. Der 200er SMA fällt seit Monaten und verläuft weit oberhalb bei etwa 81 Euro. Jede kleine Erholung wurde bisher schnell wieder verkauft. Der Trend zeigt klar nach unten. Kurzfristig ist eine Gegenbewegung in Richtung 70 Euro möglich. Mehr sollte man davon aber nicht erwarten. Der Abwärtstrend ist zu stark, und die Nachrichtenlage bleibt schwierig. Demnach dürfte es eher wieder nach unten gehen. Fällt die Aktie erneut unter die Marke bei 61,64 Euro, rückt als nächstes Ziel die Marke von 50 Euro in den Blick. Erst ein Ausbruch über 70 Euro würde das Bild ein wenig aufhellen. Davon ist VW weit entfernt.





Was tun?

Für VW spricht die niedrige Bewertung, aber auch der Umbau und mögliche Einsparungen könnten sich später auszahlen. Dagegen stehen der Verlust im dritten Quartal, der Tarifkonflikt, der Dieselprozess und ein ungebrochener Abwärtstrend. Das Chartbild verlangt und mahnt zur Vorsicht. Zu viele schlechte Nachrichten kommen auf einmal. Wer investiert ist, sollte die Marke bei 61,64 Euro genau beobachten. Wer einsteigen möchte, wartet besser auf erste Zeichen einer Trendwende. Mutige Anleger könnten in Tranchen kaufen. Wichtige nächste Termine sind die Gespräche am 15. Dezember in Zwickau und die Zahlen im März.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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