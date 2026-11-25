Ein Jahr, bevor der Ex-Barclays- und Rothschild-Banker Dieter Will die M&A-Boutique Neomerge gründete, veröffentlichte ChatGPT sein bahnbrechendes erstes Sprachmodell für die breite Öffentlichkeit. Laut Will spielte dieser Technologiesprung eine wichtige Rolle bei der Gründung seines Unternehmens. Doch während die ersten Modelle von ChatGPT noch nicht so wirkungsvoll gewesen seien wie erhofft, habe sich das inzwischen stark verändert: "KI ist zum Beispiel prädestiniert für das Erstellen einer 'Target-Liste'. Sie kann eigenes Wissen und externe Daten optimal zusammenführen und liefert heute bessere Long Lists als Menschen", sagt Dieter Will im Interview mit FINANCE TV. Und die KI könne noch viel mehr, zum Beispiel die potenzielle Investment-Hypothese jeweils an die unterschiedlichen möglichen Targets anpassen. Auch auf der Sell-side scheint der Einfluss enorm zu sein: "Ein Info-Memorandum kann heute zu 80 Prozent von einer KI erstellt werden, sie nimmt das 'heavy lifting' bis zum ersten Entwurf komplett aus der menschlichen Prozesskette heraus", berichtet Will. Im aktuellen FINANCE-TV-Interview sprechen wir mit dem M&A-Berater, der sein Unternehmen sehr konsequent auf die Arbeit mit KI ausrichtet, unter anderem über diese Punkte: • Wo genau KI die M&A-Beratung wirklich besser gemacht hat • Wo sich die Erwartungen (noch) nicht erfüllt haben • Wo jetzt schon KI-Agenten menschliche M&A-Berater ersetzen könnten, und • Wie das "Endgame" von KI in der M&A-Beratung aussehen könnte - auf Supplier- wie auf Mitarbeiterseite Die Gesprächsteilnehmer Host: Michael Hedtstück Gast: Dieter Will (Gründer und Geschäftsführer, Neomerge) _____________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt er hier: https://www.finance-magazin.de/tv/