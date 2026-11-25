Der DAX wird zur Handelseröffnung bei rund 25 050 Punkten erwartet. Trotz der erneut zunehmenden Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten und der schwachen Handelsvorgaben aus den USA und Asien kann sich der Markt weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 25 000 Punkten behaupten. Die Aktien der KI-Unternehmen bleiben im Zentrum des Sturms. Gleichzeitig kehrt mit den Handelsstreitigkeiten ein alter Bekannter als Belastungsfaktor auf das Börsenparkett zurück.

Die USA drängen das Thema Handelspolitik mit aller Macht wieder auf die internationale Agenda. Eine neue Strafzollrunde gegen 16 Länder bahnt sich an und könnte insbesondere die exportorientierten deutschen Unternehmen treffen. Diese profitieren derzeit noch von der Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar. Neue Handelsbarrieren könnten diesen Wettbewerbsvorteil jedoch schnell wieder zunichtemachen.

Für etwas Zuversicht sorgen die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne Dell und HP. Dennoch dürfte sich der Fokus der Anleger heute zunehmend vom Technologiesektor auf die makroökonomische Gemengelage verlagern. Kurz vor dem morgigen Thanksgiving-Feiertag in den USA rollt noch einmal eine gewaltige Konjunkturdatenwelle auf die Finanzmärkte zu.

Nachdem bereits gestern das amerikanische Verbrauchervertrauen deutlich besser als erwartet ausgefallen war, stehen heute die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, die Konsumausgaben, die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten und das Bruttoinlandsprodukt im Mittelpunkt. Besondere Aufmerksamkeit dürften zudem der PCE-Deflator als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank sowie deren Konjunkturbericht erfahren. Die Anleger befinden sich dabei in einem Dilemma: Eine robuste US-Wirtschaft ist grundsätzlich gut für die Aktienmärkte, könnte bei anhaltend hoher Inflation aber die Zinserhöhungsängste weiter befeuern.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt konnte dagegen nicht überzeugen und blieb sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich um jeweils 0,1 Prozentpunkte hinter den Erwartungen zurück. Die hohen Energiepreise dürften sowohl die wirtschaftliche Aktivität als auch den privaten Konsum belastet haben. Hinzu kommen Lieferkettenstörungen und Basiseffekte infolge rückläufiger Auftragsbestände im Rüstungssektor, die sich negativ auf die Produktionsentwicklung ausgewirkt haben dürften. Für den DAX ist heute eine Handelsspanne zwischen 24 950 und 25 250 Punkten denkbar.