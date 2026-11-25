Bernecker daily

Die Erleichterungsrally an der Wall Street droht zu verpuffen, allerdings zeigt sich eine bemerkenswerte Umschichtung innerhalb des Marktes: Trotz des Indexverlustes von 0,50 % standen im S&P 500 insgesamt 321 Gewinner 175 Verlierern gegenüber. Der Nasdaq 100 verlor hingegen rund 2 %, während der Dow Jones sogar um 0,85 % zulegte. Die Segmente entwickelten sich also sehr unterschiedlich.Während Halbleiteraktien erneut stark unter Druck gerieten, waren Gesundheits- und Konsumwerte gefragt. Anleger ziehen sich damit nicht grundsätzlich aus Aktien zurück, sondern reduzieren insbesondere ihre Engagements im Technologiesektor.Die Marktstimmung bleibt während der Rotation von extremer Angst geprägt. Der Fear & Greed Index liegt bei 17 Punkten und damit unverändert zum Vortag. Der VIX fiel um 0,26 auf 26,36 Punkte, während der VDAX-New um 1,82 auf 23,82 Punkte stieg. Die Nervosität bleibt damit hoch, auch wenn sie sich in den USA leicht beruhigte.In Asien verschärft sich der Ausverkauf bei Technologiewerten heute Nacht wieder. Der südkoreanische Kospi verliert zeitweise rund 6 %, der japanische Nikkei zwischen 3 und 4 %. Besonders Samsung, SK Hynix und SoftBank stehen unter Druck. Auch die amerikanischen Aktienfutures notieren schwächer. Die Erholung vom Wochenauftakt erweist sich damit bislang als kurzlebig. Der DAX zeigt im vorbörslichen Handel heute Morgen zunächst eine leichte Erholung an.Nvidia und die gesamte Halbleiterbranche geraten erneut unter erheblichen Verkaufsdruck. Nach dem Kurssprung vom Montag verlor Nvidia gestern im regulären Handel 5,86 %, Micron 11,01 %, AMD 8,86 % und Texas Instruments rund 11,2 %. Der Philadelphia Semiconductor Index brach um 7,88 % ein. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat zwar einen wichtigen Unsicherheitsfaktor reduziert, die grundsätzlichen Zweifel an der Rentabilität des KI-Investitionszyklus aber nicht beseitigt. Hinzu kommen neue handelspolitische Risiken durch mögliche zusätzliche amerikanische Importzölle. Auch Anthropic verlor weitere 6,5 % und notiert inzwischen unter seinem Ausgabepreis. Durch den starken Abverkauf gestern sind bei den Technologiewerten zwei Drittel des Huang-Effektes vom Montag bereits wieder verpufft.Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, wie kritisch Anleger inzwischen selbst hervorragende Ergebnisse bewerten: Dell verdoppelte seinen Umsatz, meldete einen starken KI-Auftragsbestand und gewann nachbörslich immerhin 0,9 %, während Analog Devices trotz 42 % Umsatzwachstum im regulären Handel 17,4 % verlor und Workday sowie Autodesk trotz solider Zahlen und guter Cashflows nachbörslich um rund 7 % beziehungsweise zeitweise 3,8 % nachgaben.Das amerikanische Verbrauchervertrauen überrascht ausgesprochen positiv. Der Index des Conference Board sprang im November von 91,9 auf 103,3 Punkte und übertraf die Erwartungen deutlich. Für den Einzelhandel ist das unmittelbar vor dem Weihnachtsgeschäft ein gutes Signal, geldpolitisch könnte die robuste Nachfrage der Fed allerdings weiteren Spielraum für Zinserhöhungen geben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank gestern um einen Basispunkt auf 4,91 % - zu wenig, um einen Effekt auf den Aktienmarkt auszuüben.Heute steht vor allem die amerikanische Inflation im Fokus. Um 14:30 Uhr MEZ werden die PCE-Inflationsdaten für Oktober veröffentlicht, gefolgt von weiteren US-Wachstums- und Konsumdaten. Besonders die Kerninflation könnte die Zinserwartungen erneut bewegen. Morgen bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 19:00 Uhr MEZ. Heute ist also der letzte volle Handelstag in dieser Woche an der Wall Street.Ausblick: Trotz überzeugender Geschäftszahlen vieler Technologieunternehmen bleibt die Kaufbereitschaft gering, während sich die Schwäche im Halbleitersektor in Asien fortsetzt. Wichtig wird heute, ob die US-Inflationsdaten für Entlastung sorgen oder den Druck auf die zuletzt stark gefallenen Technologiewerte weiter erhöhen.Weitere wichtige Meldungen finden Sie montags bis freitags in der