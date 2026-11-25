FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger gewachsen als zunächst angenommen. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auf Basis vorläufiger Daten hatte die Behörde zunächst ein Plus von 0,2 Prozent errechnet.

Einschätzungen von Ökonomen zur deutschen Wirtschaftsleistung im Überblick:

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank



"Das Wachstum fällt alles andere als üppig aus, doch da ursprünglich selbst eine Stagnation nicht ausgeschlossen werden konnte, ist das zarte Plus dennoch zufriedenstellend. Die hohen Energiepreise, aber auch das Niedrigwasser auf dem Rhein und dadurch ausgelöste Unterbrechungen von Lieferketten wurden zu einer konjunkturellen Belastung. Während sich das zweite Quartal trotz des Iran-Krieges als erstaunlich robust erwies, traten die Folgen des Konflikts im dritten Quartal deutlicher zutage."

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt ING Bank



"Nach der Begeisterung über die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Deutschlands in der ersten Jahreshälfte deuten die heutigen Daten darauf hin, dass die Erholung wieder an Schwung verloren hat. Dies dürfte zwar nicht das Ende der Erholung sein, aber ein nachhaltiger Aufschwung sieht definitiv anders aus."

Claus Vistesen, Chefvolkswirt für die Eurozone bei Pantheon Macroeconomics

"Das Wachstum in Deutschland hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei lediglich um eine vorübergehende Bremswirkung auf dem Weg zu einem stärkeren Wachstum im kommenden Jahr handelt. Die Abwärtskorrektur ist darauf zurückzuführen, dass die Einzelhandelsumsätze und Exporte schwächer ausfielen, als in der ersten Schätzung angenommen worden war."

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