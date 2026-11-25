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Die kommenden Handelstage könnten darüber entscheiden, ob die Aktienmärkte ihre jüngste Korrektur allmählich überwinden oder in eine länger anhaltende Baisse abgleiten. Nach dem spektakulären Kursfeuerwerk vom Montag sind bereits wieder erste deutliche Risse im Erholungsbild erkennbar. Besonders bemerkenswert ist, dass ausgerechnet einige der zuvor gefeierten Technologieaktien erneut kräftig unter Verkaufsdruck geraten sind.Ein ausgesprochen negatives Zeichen liefert der Börsenneuling ANTHROPIC. Die Aktie des KI-Unternehmens ist am Dienstag sogar unter ihren Ausgabepreis von 83 $ und damit unter das Tief vom vergangenen Freitag gefallen. Auch NVIDIA musste nach dem gewaltigen Kurssprung vom Montag wieder deutliche Verluste hinnehmen. Das sind Warnzeichen, die wir keineswegs ignorieren sollten. Allerdings ist die erneute Schwäche bislang vor allem im Technologiesektor ausgeprägt. Andere Branchen halten sich deutlich besser.Nun kommt es entscheidend darauf an, ob auch die großen Aktienindizes wieder in Richtung ihrer Freitagstiefs zurückfallen. Sollten der S&P 500, der NASDAQ 100 und der EURO STOXX 50 diese Marken nachhaltig unterschreiten, wäre das ein ernst zu nehmendes Signal. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die gegenwärtige Korrektur zu einer länger anhaltenden Baisse entwickelt, würde spürbar steigen. Die Hoffnung auf eine schnelle Bodenbildung müsste dann vorerst begraben werden.Auch die Entwicklung der Volatilitätsindizes verdient unsere Aufmerksamkeit. Der amerikanische VIX brach am Montag von knapp 36 auf 26,6 Punkte ein. Auch der deutsche VDAX-NEW fiel deutlich zurück. Die zuvor extreme Nachfrage nach Absicherungen ließ also innerhalb kürzester Zeit erheblich nach. Das ist bei einer starken Erholungsrally zunächst normal. Allerdings sollten wir den Rückgang nicht vorschnell als Entwarnung interpretieren. Die Anlegerstimmung hat sich deutlich schneller verbessert als das technische Gesamtbild. Am Dienstag zogen die Volatilitätsindizes bereits wieder an. Von einer nachhaltigen Beruhigung kann deshalb keine Rede sein.Die nächsten Tage werden deshalb ausgesprochen spannend. Idealerweise sollten die jüngsten Tiefststände Bestand haben, die Kursgewinne auf immer mehr Aktien übergreifen und die großen Indizes ihre langfristigen Durchschnittslinien zurückerobern. Geschieht das Gegenteil, müssen wir mit einer weiteren Verkaufswelle rechnen. Wir bleiben deshalb vorsichtig, verzichten auf übertriebene Risiken und behalten unsere Liquiditätsreserven im Blick.An unserer grundsätzlichen Strategie halten wir fest: Wir bauen unser Engagement in der Old Economy schrittweise weiter aus. Heute gibt es wieder Empfehlungen aus diesem Bereich, die Sie in der Termin-Börse daily finden (