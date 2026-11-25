München (ots) -"Wissen Sie, die Einsamkeit ist das Schlimmste - und das nicht nur an Weihnachten." Frau R. (83) aus München lebt allein und muss mit ihrer kleinen Rente jeden Euro umdrehen. Gerade in der Weihnachtszeit spürt sie besonders, wie sehr ihr menschliche Nähe fehlt. Umso dankbarer ist sie für die Unterstützung durch Lichtblick Seniorenhilfe e.V. Der Verein hilft ihr nicht nur finanziell, sondern ermöglicht ihr auch Begegnungen mit anderen Menschen.Wie ihr geht es vielen älteren Menschen in Deutschland. Nach einer 2026 veröffentlichten Auswertung des Robert Koch-Instituts berichten 29 Prozent der Frauen ab 80 Jahren von Einsamkeit, bei den gleichaltrigen Männern sind es 17,5 Prozent. Gleichzeitig ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als jede fünfte Frau ab 65 Jahren armutsgefährdet.Wenn Armut einsam machtEin Kaffee mit einer Bekannten, ein gemeinsames Essen oder ein Besuch auf dem Christkindlmarkt: Was für viele selbstverständlich ist, können sich zahlreiche Rentnerinnen und Rentner kaum noch leisten. Wer jeden Euro für Lebensmittel, Strom und Heizung braucht, muss häufig auch auf gemeinsame Unternehmungen verzichten."Armut macht einsam. Viele unserer Rentner müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Gerade in der Weihnachtszeit wird vielen bewusst, was ihnen fehlt: Menschen, mit denen sie gemeinsam Zeit verbringen können. Ich wünsche mir, dass sich niemand vergessen fühlt. Jeder soll spüren, dass er dazugehört. Und manchmal reicht dafür schon ein gemeinsamer Nachmittag, ein gutes Gespräch oder ein vertrautes Gesicht", sagt Lydia Staltner, Gründerin von Lichtblick Seniorenhilfe e.V.Aus Alleinachten wird WeihnachtenMit seiner bundesweiten Weihnachtskampagne "Wir machen Alleinachten zu Weihnachten" möchte Lichtblick Seniorenhilfe bedürftigen Rentnern ein Stück Weihnachtsfreude zurückgeben.Der Verein, der deutschlandweit mehr als 31.000 bedürftige Rentner unterstützt, organisiert gemeinsame Weihnachtsfeiern und Begegnungen, erfüllt kleine Weihnachtswünsche und hilft finanziell, damit sich die Senioren zu Weihnachten auch einmal etwas leisten können.Gemeinsam statt alleinMit Spenden ermöglicht Lichtblick gemeinsame Weihnachtserlebnisse und unterstützt bedürftige Rentner auch finanziell. So können sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich zu Weihnachten etwas gönnen, worauf sie sonst verzichten müssten. Jede Spende trägt dazu bei, armutsbetroffenen Rentnern ein Stück Weihnachtsfreude zu schenken.Weitere Informationen zur Weihnachtskampagne "Wir machen Alleinachten zu Weihnachten" und zur Spendenmöglichkeit unter www.seniorenhilfe-lichtblick.de.Spendenkonten:Stadtsparkasse München: IBAN DE20 7015 0000 0000 3005 09, BIC SSKMDEMMSparda-Bank München: IBAN DE30 7009 0500 0004 9010 10, BIC GENODEF1S04VR Bank Passau: IBAN DE14 7409 0000 0000 7788 00, BIC GENODEF1PA1Sparkasse Münsterland-Ost: IBAN DE88 4005 0150 0000 5817 36, BIC WELADED1MSTÜber Lichtblick Seniorenhilfe e.V.Lydia Staltner hat 2003 den gemeinnützigen Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. in München gegründet - seither wurden mehr als 150.000 bedürftige Rentner in ganz Deutschland finanziell unterstützt. Aktuell greift der Verein von vier Büros in München, Deggendorf, Münster und Berlin aus mehr als 31.000 bedürftigen Senioren unter die Arme. Begleitet werden Senioren über 60, die mindestens 20 Jahre deutsche Rentenpunkte gesammelt haben und Grundsicherung im Alter oder Wohngeld bekommen oder deren Rente knapp über der Bemessungsgrenze für Sozialleistungen liegt. Lichtblick hilft den bedürftigen Rentnern schnell und unbürokratisch ein Leben lang - mit Lebensmittelgutscheinen, finanziellen Soforthilfen (für z. B. eine neue Brille, eine neue Waschmaschine oder Medikamente) und Patenschaften von monatlich 35 Euro für die Erfüllung kleiner Alltagswünsche. Lichtblick wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 2015 erhielt Lydia Staltner für ihre Verdienste die Sozialmedaille des Freistaats Bayern, 2023 das Bundesverdienstkreuz am Bande, 2026 den Bayerischen Verdienstorden. Prominente wie Rebecca Immanuel, Prinzessin Sophie von Bayern, Eckart Witzigmann, Florian Odendahl oder Simone Thomalla unterstützen Lichtblick als Botschafter.Pressekontakt:Anne BeckLichtblick Seniorenhilfe e.V.T: 089 6797101 - 16F: 0155 60 1212 16M: anne.beck@seniorenhilfe-lichtblick.deHannah NeumannLichtblick Seniorenhilfe e.V.T: 089 6797101- 24M: hannah.neumann@seniorenhilfe-lichtblick.deOriginal-Content von: Lichtblick Seniorenhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168846/6397511