Bremen (ots) -Datenschutzschulungen gehören in vielen Unternehmen längst zum festen Programm. Doch mit dem zunehmenden Einsatz von Chatbots und anderen KI-Anwendungen kommen neue Herausforderungen hinzu. Neben dem Schutz personenbezogener Daten müssen Unternehmen auch neue rechtliche Anforderungen berücksichtigen. Was bedeutet das für die Schulung ihrer Mitarbeiter?Viele Unternehmen haben ihre Datenschutzprozesse über Jahre aufgebaut und ihre Mitarbeiter entsprechend geschult. Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz entstehen jedoch Situationen, auf die diese bisherigen Schulungen nicht ausreichend vorbereiten. Denn wenn Mitarbeiter KI-Anwendungen nutzen, um Texte zu formulieren, Dokumente zusammenzufassen oder fachliche Fragen zu beantworten, können dabei unbemerkt personenbezogene Daten oder vertrauliche Geschäftsinformationen an externe Systeme gelangen. Selbst Mitarbeiter, die grundlegende Datenschutzregeln kennen, können häufig nur schwer einschätzen, welche Informationen sie an ein öffentliches KI-System weitergeben dürfen oder ob sie dessen Ergebnisse bedenkenlos verwenden können. "Wer seinen Mitarbeitern KI-Tools zur Verfügung stellt, ohne ihnen klare Regeln für den Umgang mit sensiblen Daten zu vermitteln, geht ein vermeidbares Risiko ein. Denn ein einziger unbedachter Umgang mit vertraulichen Informationen kann bereits ausreichen, um Datenschutzprobleme auszulösen", warnt Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH."Umso wichtiger ist es, seinen Mitarbeitern klare Regeln für den Umgang mit KI an die Hand zu geben. Nur so können sie die Technologie sicher einsetzen und ihre Vorteile im Arbeitsalltag nutzen", erklärt Dietmar Niehaus. Mit der IDD GmbH, dem Institut für Datenschutz und Datensicherheit, beschäftigt er sich mit der praxisgerechten Umsetzung von Datenschutzanforderungen in Unternehmen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen verständliche Schulungen, klare betriebliche Prozesse und die Sensibilisierung von Mitarbeitern für den verantwortungsvollen Umgang mit Informationen. Auf dieser Grundlage hat Dietmar Niehaus eine Online-Schulung entwickelt, die klassische Datenschutzkenntnisse mit den zusätzlichen Anforderungen beim Einsatz künstlicher Intelligenz verbindet. Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter kompakt auf typische Herausforderungen im digitalen Arbeitsalltag vorbereiten und die erfolgreiche Teilnahme nachvollziehbar dokumentieren möchten.KI-Kompetenz nach Artikel 4: Was Unternehmen beachten müssenMit der europäischen KI-Verordnung hat die Schulung von Mitarbeitern eine zusätzliche rechtliche Dimension erhalten. Artikel 4 verpflichtet Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, Maßnahmen für ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz bei den beteiligten Personen zu ergreifen. Welche Kenntnisse erforderlich sind, hängt unter anderem vom jeweiligen Einsatzbereich, den vorhandenen Erfahrungen und den möglichen Risiken ab. Unternehmen müssen deshalb prüfen, ob ihre Mitarbeiter ausreichend auf den Einsatz der jeweiligen KI-Anwendungen vorbereitet sind. Eine einmal absolvierte Datenschutzschulung kann dieses Wissen allerdings nicht ohne Weiteres ersetzen. "Deshalb ist es wichtig, Mitarbeiter frühzeitig auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz vorzubereiten. Nur wer sich rechtzeitig um die notwendigen Kenntnisse kümmert, schafft die Voraussetzungen dafür, KI im Unternehmen sicher und sinnvoll einzusetzen", betont Dietmar Niehaus.Dabei geht es keineswegs nur um die Bedienung einzelner Programme. Mitarbeiter müssen beispielsweise erkennen können, wann KI-generierte Inhalte fachlich überprüft werden müssen, welche rechtlichen Fragen bei ihrer Weiterverwendung entstehen und unter welchen Voraussetzungen Transparenzpflichten greifen. Gleichzeitig bleibt die DSGVO relevant, sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden. KI-Verordnung und DSGVO stellen somit unterschiedliche, aber gleichermaßen relevante Anforderungen an Unternehmen.Vertrauliche Daten im Chatbot: Kleine Fehler mit großen FolgenBesonders kritisch wird die KI-Nutzung, wenn Mitarbeiter Inhalte aus ihrem Arbeitsalltag ungeprüft in öffentliche Anwendungen kopieren. Eine Kundenanfrage soll schneller beantwortet, ein Personalvorgang zusammengefasst oder ein internes Dokument sprachlich überarbeitet werden. Dabei können Namen, Kontaktdaten, geschäftliche Vereinbarungen oder andere schützenswerte Informationen an externe Systeme gelangen. Wie diese Daten anschließend verarbeitet werden, hängt vom jeweiligen Anbieter, den vertraglichen Bedingungen und den technischen Einstellungen ab. Ohne entsprechende Prüfung lässt sich deshalb nicht voraussetzen, dass vertrauliche Inhalte ausschließlich innerhalb des Unternehmens verbleiben.Unternehmen benötigen aus diesem Grund konkrete Vorgaben, welche KI-Anwendungen verwendet werden dürfen und welche Informationen für eine Eingabe ausgeschlossen sind. Auch für die Verwendung KI-generierter Ergebnisse braucht es klare Maßstäbe, etwa zur Überprüfung der Inhalte, zu möglichen Rechten Dritter und zu gesetzlichen Transparenzpflichten. "Oft reichen wenige verständliche Regeln, um typische Fehler deutlich zu reduzieren. Mitarbeiter müssen aber wissen, welche Informationen geschützt werden müssen und warum ein KI-Ergebnis nicht automatisch bedenkenlos verwendet werden darf", erklärt Dietmar Niehaus.IDD GmbH verbindet Datenschutz und KI-Kompetenz in einer SchulungUm beide Themenbereiche verständlich zu vermitteln, hat Dietmar Niehaus eine zweistufige Online-Schulung entwickelt. Den Einstieg bildet ein Datenschutzteil mit sechs Modulen und einer Gesamtdauer von etwa 30 Minuten. Hier lernen Mitarbeiter die Grundlagen des verantwortungsvollen Umgangs mit personenbezogenen Daten kennen. Darauf baut ein ebenfalls aus sechs Modulen bestehender KI-Teil auf, der die zusätzlichen Fragen beim Einsatz künstlicher Intelligenz behandelt. Dazu gehören insbesondere die Eingabe von Informationen in öffentliche KI-Systeme, die rechtliche Einordnung generierter Ergebnisse und mögliche Transparenzpflichten. Die Inhalte sollen Mitarbeitern konkrete Orientierung geben, ohne dass sie sich eigenständig durch umfangreiche Verordnungstexte arbeiten müssen.Nach jedem Schulungsteil absolvieren die Teilnehmer eine Prüfung. Wer beide Prüfungen besteht, erhält ein Zertifikat der IDD GmbH, das den erfolgreichen Abschluss dokumentiert. Für Geschäftsführer, Personalabteilungen und Compliance-Verantwortliche entsteht damit eine nachvollziehbare Grundlage, um die Sensibilisierung ihrer Mitarbeiter festzuhalten. Die Prüfungen sind so gestaltet, dass sie bei aufmerksamer Beschäftigung mit den Inhalten gut bewältigt werden können.Mit Dietmar Niehaus KI sicherer und sinnvoller im Unternehmen einsetzenEine wirksame Schulungsstrategie soll Unternehmen dabei helfen, künstliche Intelligenz gezielt einzusetzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken zu begrenzen. Dass KI dabei auch geschäftliche Chancen eröffnen kann, hat Dietmar Niehaus selbst erlebt: Ein neuer Kunde war über eine KI-Anwendung auf seine Leistungen aufmerksam geworden, obwohl er dort nicht gezielt für sein Angebot geworben hatte. Die KI kannte seine Leistungen und hatte ihn als passenden Ansprechpartner empfohlen.Auch innerhalb des Unternehmens lassen sich zahlreiche Aufgaben effizienter erledigen, wenn Mitarbeiter die verfügbaren Anwendungen gezielt auswählen und ihre Ergebnisse richtig einordnen können. Mit seiner kombinierten Datenschutz- und KI-Schulung möchte Dietmar Niehaus Unternehmen dabei unterstützen, dieses Potenzial im Arbeitsalltag auszuschöpfen. "Wer künstliche Intelligenz nur als Risiko betrachtet, lässt viele Möglichkeiten ungenutzt. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter das nötige Wissen bekommen, um selbst beurteilen zu können, wo ihnen KI wirklich weiterhilft", fasst der Experte zusammen.Sie möchten Ihre Mitarbeiter nicht nur im Datenschutz schulen, sondern auch auf den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit KI vorbereiten? Dann melden Sie sich jetzt bei Dietmar Niehaus und dem Team der IDD GmbH (https://www.institut-datensicherheit.de/) und informieren Sie sich über die kombinierte Online-Schulung!Pressekontakt:IDD GmbH - Institut für Datenschutz und DatensicherheitDietmar NiehausE-Mail: info@institut-datensicherheit.deWebseite: https://www.institut-datensicherheit.de/Original-Content von: IDD GmbH - Institut für Datenschutz und Datensicherheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173971/6397524