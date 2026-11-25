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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.030 open end: Basiswert Gold [12.2026]
56,54 EUR 56,52 EUR Basiswertkurs: 3.630,80 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 00:20:03 Basispreis 3.030,00 USD Knock-Out-Barriere 3.030,00 USD Hebel 5,84x Abstand zum Basispreis in % 16,55% Abstand zum Knock-Out in % 16,55% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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