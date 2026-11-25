Berlin (ots) -Wer mit Gas heizt, kann auch bei steigenden Gaspreisen seine Heizkosten beeinflussen. Das Verbraucherportal "Intelligent heizen (https://intelligent-heizen.info/)" stellt fünf Tipps vor, mit denen Eigentümer und Mieter ihren Energieverbrauch und ihre Kosten senken können.Richtig heizen und sofort Energie sparenWer die Raumtemperatur durchschnittlich um ein Grad Celsius senkt, kann rund sechs Prozent Heizenergie sparen. Für Wohnräume sind 20 Grad ein guter Richtwert, im Schlafzimmer reichen 17 bis 18 Grad. Programmierbare Thermostate ermöglichen es, die Raumtemperatur automatisch dem Tagesablauf anzupassen. Unter 16 Grad sollten Räume wegen des Schimmelrisikos nicht abkühlen. Möbel und Vorhänge vor Heizkörpern behindern die Wärmeabgabe.Richtig lüften und Wärmeverlust begrenzenStatt die Fenster dauerhaft zu kippen, sollte man sie mehrmals täglich für fünf bis zehn Minuten vollständig öffnen. Querlüften beschleunigt den Luftaustausch. Während des Lüftens sollten die Thermostate heruntergedreht werden.Heizung überprüfen und fachgerecht optimieren lassenEine zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur, veraltete Heizungspumpen oder ungedämmte Heizungsrohre können den Energieverbrauch erhöhen. Auch ein hydraulischer Abgleich kann die Effizienz verbessern. Ein Heizungsfachbetrieb prüft, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Mieter mit Zentralheizung können bei der Hausverwaltung eine Überprüfung anregen.Heizkostenabrechnung prüfen und CO2-Kosten einfordernJe schlechter die energetische Qualität eines Gebäudes, desto größer ist grundsätzlich der Anteil der CO2-Kosten, den Vermieter tragen müssen. Bei Zentralheizungen müssen Vermieter diesen Anteil in der Heizkostenabrechnung berücksichtigen. Mieter mit eigenem Gasliefervertrag müssen den Vermieteranteil selbst ermitteln und einfordern.Tarife vergleichen und Anbieter wechselnWer einen eigenen Gasliefervertrag hat, sollte Tarife anhand seines Verbrauchs vergleichen. Wichtig sind Arbeitspreis, Grundpreis, Preisgarantie und Kündigungsfristen. Bei einer regulären Preiserhöhung besteht in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Wohnungseigentümer mit Zentralheizung können sich bei der Hausverwaltung über die Vertragskonditionen informieren.Die individuelle Energieeinsparung hängt vom Gebäudezustand, der Heizungsanlage und dem bisherigen Heizverhalten ab. Weitere Informationen auf intelligent-heizen.info.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e. V (http://www.vdzev.de/). Das Serviceportal informiert bereits seit fast 20 Jahren technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/presse/). Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram. Ebenso informiert der "Intelligent heizen"-Newsletter (https://intelligent-heizen.info/newsletter) monatlich über Möglichkeiten, beim Heizen Energie zu sparen.Pressekontakt:Sabrina Ortmann KommunikationSabrina OrtmannTelefon: +49 (0)30 549 092 40E-Mail: presse@intelligent-heizen.infoOriginal-Content von: Intelligent Heizen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175917/6397533