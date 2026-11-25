Karlsruhe (ots) -Behörden sollen schon bei der Beschaffung eines Videokonferenzdienstes festlegen, wie sie bei einem Cloud-Ausfall weiter miteinander sprechen. Darauf drängt der Karlsruher Videokonferenzanbieter alfaview nach den Störungen bei Microsoft 365 und Apple. Laut alfaview gehören unabhängige Kommunikationswege, erreichbare Zugangsdaten und ein erprobter Notbetrieb in die Anforderungen."Digitale Souveränität heißt für mich: wählen, wechseln und weiterarbeiten können", sagt Niko Fostiropoulos, Gründer und Geschäftsführer der alfacube Unternehmensgruppe, zu der alfaview gehört. "Die letzten Tage haben gezeigt, wie wichtig das Weiterarbeiten ist. Diese Frage gehört in jede Ausschreibung für Videokonferenzen - nicht erst in die Krisensitzung."alfaview fordert zudem, Ausweichverfahren nicht nur zu dokumentieren, sondern regelmäßig zu testen - einschließlich der Frage, wie Einladungen und Zugangsdaten bei einem Ausfall von E-Mail- oder Kalenderdiensten verfügbar bleiben. Denn auch eine technisch unabhängige Videokonferenzlösung ist nur dann eine echte Alternative, wenn die Beteiligten sie im Ernstfall erreichen.Fostiropoulos schlägt gemeinsame Musteranforderungen von Bund, Ländern und Kommunen vor. So könnten gerade kleinere Verwaltungen Verfügbarkeit, Datenschutz und Wechselmöglichkeiten prüfen, ohne einzelne Anbieter zu bevorzugen.Am 12. und 13. November konnten viele Microsoft-Nutzer:innen zeitweise nicht auf ihre Exchange-Online-Postfächer zugreifen. Auch einzelne Funktionen anderer Microsoft-365-Dienste, darunter Teams, waren betroffen. Microsoft führte die Störung in einem vorläufigen Bericht vom 15. November auf einen technischen Fehler bei Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur zurück. Am 17. November beeinträchtigte ein internes Update bei Apple unter anderem die iCloud-Anmeldung, den App Store und Apple Music. Hinweise auf Cyberangriffe gab es laut den Unternehmen nicht.Wissenschaftler:innen der TU Wien, der IT:U Linz und der FH Technikum Wien haben die Abhängigkeit europäischer Institutionen von Anbietern außerhalb der EU untersucht - bei rund 2000 Behörden, Banken, Universitäten und Medien. Das Ergebnis laut Süddeutscher Zeitung vom 17. November: Viele Behörden sind in sämtlichen untersuchten Bereichen auf US-Anbieter angewiesen, auch in Deutschland. Bei den EU-Institutionen läuft die E-Mail häufig über Server von Microsoft. Zwischen den Messungen im April und im Oktober hat sich die Abhängigkeit kaum verringert.Nach dem Microsoft-Ausfall forderte Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesdigitalministerium, mehr Diversität und Redundanz. Die Digitalministerinnen und Digitalminister der Länder sprachen sich am 18. November in Brüssel für weniger Anbieterabhängigkeit, offene und interoperable Systeme, Datenportabilität und Exit-Strategien aus. Auch der Digitalverband Bitkom empfiehlt angesichts der Abhängigkeiten Notfallpläne und alternative Kommunikationswege.Der Mindeststandard des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die Bundesverwaltung zeigt, wie konkret das bei Videokonferenzen werden kann. Er verlangt, die Bedeutung von Videokonferenzdiensten in Notfällen zu bewerten und zu prüfen, ob sie in Krisensituationen zugänglich bleiben müssen. Daran knüpft alfaview an.alfaview war von den Störungen bei Microsoft und Apple nicht betroffen. Die Videokonferenzplattform wird in Karlsruhe entwickelt und in deutschen Rechenzentren betrieben. Sie funktioniert als eigenständiger Dienst unabhängig von großen Bürosoftwarepaketen. Seit März 2026 zählt alfaview zu den zehn Anbietern in den Rahmenverträgen des Deutschen Forschungsnetzes (DFN) für cloudbasierte Web- und Videokonferenzdienste.Bereits am 27. Oktober hatte Fostiropoulos in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin eGovernment unter dem Titel "Wer Akten schützt, muss auch Gespräche schützen (https://www.egovernment.de/wer-akten-schuetzt-muss-auch-gespraeche-schuetzen-a-c370e984b9b80648e4f4b41ee76ec1b3/)" betont, dass digitale Souveränität die Kommunikation der öffentlichen Verwaltung einschließen muss.Über alfaview:alfaview steht für DSGVO-konforme Videokonferenzen - made & hosted in Germany. Die Plattform wird von der alfaview gmbh in Karlsruhe entwickelt und gehört zur alfacube Unternehmensgruppe, zu der auch EML Speech Technology und Semanux zählen. alfaview ist Mitglied im Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi).Pressekontakt:Pressestelle alfaviewKriegsstraße 100, 76133 KarlsruheTelefon: +49 721 35450-450E-Mail: presse@alfaview.comOriginal-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142050/6397532