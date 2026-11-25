Über die Hälfte aller Wohngebäudeschäden entfällt auf Leitungswasser. Felix Ülhoff vom FinanzInformationsZentrum zeigt, warum verärgerte Reaktionen auf Kündigungen oder Sanierungsauflagen meist auf einem Missverständnis beruhen. Was Makler ihren Kunden jetzt sagen müssen. Ein Artikel von Felix Ülhoff, Fachreferent Sachversicherung und Risikoanalyse nach DIN 77230 bei der FinanzInformationsZentrum GmbHWer als Vermittler täglich mit Kunden über die Beitragsentwicklung in der Wohngebäudeversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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