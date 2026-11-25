Auch bei erheblichen Mietrückständen müssen Eigentümer eine funktionierende Warmwasserversorgung sicherstellen, so ein Gericht. Die Versorgung der Bewohner hat Vorrang vor den finanziellen Interessen der Eigentümergemeinschaft. Die Eigentümergemeinschaft einer Göttinger Wohnimmobilie muss die Warmwasserversorgung wiederherstellen. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen in einem Eilverfahren entschieden und einen entsprechenden Antrag der Eigentümergemeinschaft abgelehnt.

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