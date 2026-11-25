Ein anerkannter BU-Leistungsfall führte zu einem ungewöhnlichen Streit um die Maklercourtage: Obwohl der Versicherungsvertrag mit Beitragsbefreiung fortbestand, verlangte der Versicherer Geld zurück und veranlasste eine AVAD-Meldung. Die IGVM intervenierte mit Erfolg für den Makler. Ein Versicherer darf eine Beitragsbefreiung im anerkannten Berufsunfähigkeitsfall nicht ohne Weiteres wie eine Vertragsstornierung behandeln. Mit dieser Argumentation hat die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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