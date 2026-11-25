FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die stark gestiegene Volatilität an den Kapitalmärkten verändert das Verhalten der Anlegerinnen und Anleger. Eine Flucht aus Aktien ist im ETF-Handel aber nicht zu erkennen. Gesucht sind stattdessen breitere Weltportfolios, Dividendenstrategien und Anleihe-ETFs.

25. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Nach dem Ausverkauf zum Ende der vergangenen Woche haben sich die Aktienmärkte am Montag kräftig erholt. Zuvor hatten der DAX innerhalb einer Woche 7,3 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 10,4 Prozent verloren. Der DAX machte zum Wochenstart mit einem Plus von 2,2 Prozent einen Teil seiner Verluste wett. Im ETF-Handel werden die Anlegerinnen und Anleger in diesem Umfeld wählerischer.

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Breite Weltindizes statt klassischer MSCI-World-Produkte

Holger Heinrich von der Baader Bank AG berichtet von deutlich gestiegenen Umsätzen und rund 60 Prozent mehr Käufen als Verkäufen. Frank Mohr meldet ebenfalls überdurchschnittliche Umsätze, insgesamt aber ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen. Der Händler der Société Générale beobachtet Umschichtungen zu globalen Indexfonds mit besonders breiter Streuung. Gekauft werden der SPDR MSCI All Country World (IE00B44Z5B48), der iShares MSCI ACWI (IE00B6R52259) und der Vanguard FTSE Global All-Cap (IE000VAHT5T0). Die ersten beiden berücksichtigen neben Industrieländern auch Schwellenländer, der Vanguard-Fonds zusätzlich kleinere Unternehmen. Dagegen überwiegen Verkäufe des iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und des iShares MSCI World Momentum Factor (IE00BP3QZ825). Insgesamt dominieren allerdings weiterhin Investments in Industrieländer.

Heinrich sieht großes Interesse an breit aufgestellten, ertragsorientierten Strategien. Gesucht sind der aktiv verwaltete iShares World Equity High Income () und der Fidelity Global Quality Income (IE000YUTMIU2). Verkauft werden hingegen der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate () und der UBS MSCI World Selection (IE000TG1LGI4).

Dividenden gesucht, Großbritannien gemieden



Im US-Segment registriert Heinrich eine hohe Nachfrage nach Dividenden- und Low-Volatility-Strategien. Auf den Einkaufslisten steht etwa der First Trust Value Line Dividend (IE00BKVKW020). Ebenfalls gekauft wird der aktiv gemanagte JPMorgan US Growth Equity (IE0005CH3U28), der auf wachstumsstarke Unternehmen setzt. Verkauft werden dagegen der First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer (IE0006S0EBF2) und der AI-Enhanced US Equities (IE000AXUR1L9). Mohr meldet zudem Abgaben des Invesco S&P 500 (IE00B3YCGJ38).

In Europa sind unter anderem gleichgewichtete und nachhaltigkeitsorientierte Strategien gefragt. Heinrich meldet Käufe des Invesco MSCI Europe Equal Weight (IE000VDI16Q5) und des Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad Transition (). Britische Aktien stehen hingegen auf den Verkaufslisten. Abgegeben werden unter anderem der iShares MSCI UK Small Cap (IE00B3VWLG82) und der Vanguard FTSE 250 (IE00BFMXVQ44).

Technologie: Hohe Umsätze ohne klare Richtung



Unter den Branchen-ETFs sorgt Technologie weiterhin für hohe Umsätze. Einen ausgeprägten Kauf- oder Verkaufstrend kann Mohr aktuell allerdings nicht erkennen. Häufig und in beiden Richtungen gehandelt werden der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60).

Anleihen auch mit erhöhten Risiken stärker gefragt



Eine deutliche Verschiebung beobachtete Florian Göbel von der ICF Bank in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche. Während US-Aktienprodukte und Gold verkauft wurden, nahm die Nachfrage nach Anleihe-ETFs zu. Als Beispiele nennt der Händler die beiden aktiv gemanagten Indexfonds Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core (LU2941599081) und Invesco EUR AAA CLO (IE000U7LIXH5).

Auch Mohr registriert Käufe ausgewählter Anleihe-ETFs, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Gesucht ist der iShares USD Treasury Bond 7-10yr (IE00B3VWN518), der US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten bündelt. Dagegen überwiegen Verkäufe des iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI (IE00BYZTVV78) und des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (IE00B2NPKV68). Zugleich fließt Geld in den iShares EUR High Yield Corporate Bond (IE00B66F4759). Die Umschichtungen sind damit keine reine Flucht in sichere Anlagen. Längere Laufzeiten erhöhen das Zinsänderungsrisiko, Hochzinsanleihen das Ausfallrisiko.

Von Thomas Koch, 25. November 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)