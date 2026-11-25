Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur haben heute ihren gemeinsamen Monitoringbericht 2026 zu den Entwicklungen auf den deutschen Strom- und Gasmärkten veröffentlicht. Der Bericht analysiert die Daten des Jahres 2025 und berücksichtigt bereits relevante Entwicklungen aus dem Jahr 2026.Wandel in der Stromerzeugung"Mit einem Plus von über 22 Prozent hat die Solarenergie witterungsbedingte Rückgänge bei Wind und Wasser bei der Stromerzeugung ausgeglichen. So steigt der Anteil der Erneuerbaren am rückläufigen Bruttostromverbrauch auf 55 Prozent. Dieses Tempo gilt es nun beizubehalten: Der kontinuierliche und kosteneffiziente Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau von leistungsfähigen Stromnetzen und der fortschreitende Smart-Meter Rollout bleiben eine zentrale Aufgabe", sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.Die Stromerzeugung in Deutschland verzeichnete im Jahr 2025 ein leichtes Plus: Mit 489,4 TWh lag die Gesamtmenge erzeugten Stroms um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Hauptverantwortlich war dafür eine verstärkte Produktion von Strom aus Erdgaskraftwerken, die auf gesunkene Großhandelspreise für Erdgas zurückzuführen ist. Zudem trugen rückläufige Stromimporte sowie ein starkes Plus bei der Solarstromerzeugung von 22 Prozent maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Auffallend ist auch der Kapazitätszuwachs bei großen Batteriespeichern, die inzwischen beim Zubau von steuerbaren Kraftwerken eine relevante Rolle spielen.Die Stromgroßhandelspreise werden maßgeblich von den Kosten konventioneller Kraftwerke und der herrschenden Wettbewerbsintensität beeinflusst. Betrachtet man die Marktanteile der fünf größten Betreiber von steuerbaren Kraftwerken an den deutschlandweiten Stromerzeugungsmengen, hat die Wettbewerbsintensität 2025 leicht zugenommen. Ihre Marktanteile sind um knapp zwei Prozentpunkte auf 53 Prozent zurückgegangen."Damit die Stromgroßhandelspreise nicht aus dem Ruder laufen, müssen wir die Entwicklung der Wettbewerbsverhältnisse bei der steuerbaren Stromerzeugung im Auge behalten", so Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. "Entscheidend sind zwei Punkte: Es müssen genügend neue steuerbare Kapazitäten entstehen, um wegfallende Kohlekraftwerke zu ersetzen. Und dieser Zubau sollte sich auf möglichst viele Anbieter verteilen. Auch die zahlreichen Projekte für große Batteriespeicher bieten die Chance, den Wettbewerb zu stärken. Batteriegroßspeicher können sich auch heute schon ohne Subventionen rechnen. Je mehr dieser Projekte zügig umgesetzt werden, desto stärker können sie dazu beitragen, die Stromgroßhandelspreise künftig zu dämpfen und zu stabilisieren."Sichere GasversorgungDie Neuausrichtung der Lieferketten hat sich auf dem Gasmarkt bewährt. Deutschland fungiert als ein zentraler westeuropäischer Transit-Hub und trägt auch zur Versorgung von Binnenstaaten wie Österreich und Tschechien bei. Dies spiegelt sich in den Gasexporten wider, die sich 2025 nahezu verdreifacht haben. Die Versorgungsbasis setzt sich nun aus nordeuropäischen Pipeline-Lieferungen und einer vollständig integrierten LNG-Infrastruktur zusammen.Liquider Großhandel und gestiegene GroßhandelspreiseDie auf den Großhandelsmärkten für Strom - insb. an den Strombörsen - gehandelte Strommenge stieg auch 2025 erneut an. Damit setzte sich der langfristige Trend steigender Börsenhandelsmengen weiter fort. Die durchschnittlichen Preise sind dabei im Kurzfristhandel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, dies setzte sich auch in den drei ersten Quartalen 2026 fort. Insgesamt befinden sich die Stromgroßhandelspreise weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als vor dem Jahr 2021. Wesentliche Ursachen hierfür sind gestiegene Gaspreise, Stilllegungen von Atom- und Kohlekraftwerken sowie höhere CO2-Preise.Auf den Großhandelsmärkten für Gas sind 2025 sowohl die außerbörslich als auch die börslich gehandelten Mengen angestiegen. Die Preise legten dort im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent zu und verblieben somit - im Vergleich zu den Preisen vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine - auf einem deutlich erhöhten Niveau. Zu Beginn des Iran-Konflikts Anfang 2026 war ein sprunghafter Anstieg der Preise im Gasgroßhandel zu beobachten, die im weiteren Kriegsverlauf noch weiter nach oben gingen.Andreas Mundt: "Vor 2021 hat Deutschland von vergleichsweise niedrigen und stabilen Gasgroßhandelspreisen profitiert. Mit einer Rückkehr zu diesen Verhältnissen ist auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Wir müssen uns auf höhere und stärker schwankende Preise einstellen. Denn Europa ist heute deutlich stärker auf Flüssiggasimporte angewiesen. Damit hängt die Preisentwicklung auf den deutschen und europäischen Gasmärkten zunehmend von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt ab. Ähnlich wie beim Mineralöl können sich geopolitische Konflikte deshalb unmittelbar auf unsere Gasgroßhandelspreise auswirken."Entwicklungen der Verbraucherpreise und hohe WechselbereitschaftDurchschnittliche Preise zum Stichtag 1. April 2026 (Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr):• Strom für Haushaltskunden: 37,96 ct/kWh (Rückgang um rd. fünf Prozent)• Strom für Gewerbekunden: 26,99 ct/kWh (Rückgang von rd. sechs Prozent) (bei beispielhafter Abnahme von 50 MWh/Jahr)• Strom für Industriekunden: 18,34 ct/kWh (bei beispielhafter Abnahme von 24 GWh/Jahr, ohne mögliche Vergünstigungen)• Gas für Haushaltskunden: 12,16 ct/kWh (fast unverändert)• Gas für Gewerbekunden: 9,33 ct/kWh (fast unverändert) (netto, bei beispielhafter Abnahme von 116 MWh/Jahr)• Gas für Industriekunden: 7,29 ct/kWh (leichter Anstieg) (bei beispielhafter Abnahme von 116 GWh/Jahr, ohne mögliche Vergünstigungen)Der leichte Rückgang der Verbraucherpreise zum 1. April 2026 setzte sich anschließend nicht fort. Vielmehr steigen die Neukundenpreise seitdem an. Zukünftig dürfte sich diese Entwicklung wegen der gestiegenen Großhandelspreise noch verstärken."Die Strom- und Gaskunden reagieren heute sensibler auf Preisänderungen als früher und können in der Regel durch Lieferanten- oder Vertragswechsel Geld sparen", erläutert Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. So wechselten im Jahr 2025 mit rund 6,7 Millionen ähnlich viele Stromkunden ihren Lieferanten wie im Vorjahr. Bei den Gaskunden sank die Anzahl der Lieferantenwechsel hingegen um rund neun Prozent auf 2,1 Millionen.Der aktuelle Bericht ist hier abrufbar:https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Monitoringbericht_2026.html?nn=55030