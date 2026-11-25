FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,10 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal 2026, die trotz eines schwierigen operativen Umfelds eine gewisse Beruhigung in puncto Risikovorsorge signalisiert hätten, habe sie ihre Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Miriam Killian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar belaste der anhaltende Abbau des Finanzierungsportfolios weiterhin die Erträge des Gewerbeimmobilienfinanzierers, doch rechne das Management mit einer leichten Erholung des Zinsüberschusses ab dem vierten Quartal./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008019001





© 2026 dpa-AFX-Analyser