BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat sich Kritik auch aus den Reihen von AfD und Linkspartei entgegengestellt, die Bundesregierung gebe zu viel Geld zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine aus. "Russland will mehr als die Ukraine", sagte der CDU-Chef in der Generaldebatte über den Haushalt 2027 im Bundestag. "Wer das nicht begreift, versteht diese Welt nicht oder verfolgt ganz andere Ziele mit der Freiheit und der Offenheit und der Liberalität unseres Landes", sagte er offenkundig an AfD und Linke gewandt.

Russland eskaliere im baltischen Raum, in Polen, am Schwarzen Meer, im Weltraum und "ganz massiv auch bei uns hier im Land, auch unter Inkaufnahme von Menschenopfern", sagte der Kanzler vor dem Hintergrund des versuchten Anschlags mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle, der von der Bundesregierung Russland zugewiesen wird. Merz betonte, deshalb müssten "wir als Europäer Russland im doppelten Sinne des Wortes die Grenzen aufzeigen. Wir werden und wir müssen es tun."

Merz: "Vorsichtigen Optimismus in Richtung Frieden"



Merz erinnerte an das von ihm einberufene Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" aus Ukraine-Unterstützern vergangene Woche in Berlin, bei der die Entschlossenheit zur weiteren Unterstützung des Landes bekräftigt worden sei. "Unter Einschluss übrigens auch der Amerikaner, die nach meinem Eindruck ganz offenbar überrascht waren, wie einig und geschlossen die Europäer in dieser Frage sind", ergänzte er. Gerade diese Entschlossenheit sei es, "die einen vorsichtigen Optimismus in Richtung Frieden, eines wirklichen Friedens, erlaubt"./bk/DP/zb