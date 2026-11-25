BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat den Bundeshaushalt 2027 als so unseriös wie nie zuvor bezeichnet. Das Verfahren sei chaotisch und voller Widersprüche gewesen, sagte Haßelmann in der Generaldebatte im Bundestag. Exemplarisch sei das "Rumgehampel" bei der Stromsteuer. "Dieser Haushalt hat nichts mit Seriosität zu tun."

Erst nach der sogenannten Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss einigte sich die schwarz-rote Koalition noch auf eine Stromsteuersenkung für alle.

Haßelmann nahm sich auch die AfD vor, welche die deutschen Ukraine-Hilfen kritisiert. Die Haltung der AfD zur Ukraine sei beschämend, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht einreden lassen, dass der Ukraine Geld hinterher geschmissen werde. Dies sei eine "abwegige Vorstellung".

Es gehe um die Sicherheit in Deutschland und Europa. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen./hoe/DP/zb