BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD wehrt sich gegen Drohungen aus der Union, Entlastungen bei der Einkommensteuer nur gleichzeitig mit Reformen im Arbeitsrecht zu beschließen. "Wir befinden uns nicht auf einem Basar, auf dem Arbeitnehmerrechte gegen Steuerpolitik getauscht werden", sagte Fraktionsvize Dagmar Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. "Der Anspruch einer Regierungskoalition muss sein, gute Gesetze in der Sache zu verhandeln und gemeinsame Lösungen für die Menschen in unserem Land zu finden."

Hochrangige Unionspolitiker hatten zuvor gedroht, die Einkommensteuerreform mit höheren Steuern für Reiche scheitern zu lassen, wenn die SPD einem Gesetzentwurf nicht zustimme, der die Befristung von Arbeitsverhältnissen erleichtert.

Schmidt: Union offenbart ihre politischen Prioritäten



Bei der Reform der Einkommensteuer gehe es um Entlastungen für Familien und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, betonte Schmidt. "Wer diese Entlastungen infrage stellt, um gleichzeitig den Abbau von Arbeitnehmerrechten durchzusetzen, offenbart die eigenen politischen Prioritäten." Die Union blockiere notwendige Fortschritte. Wenn das so weitergehe, drohe politischer Stillstand.

Vergangene Woche hatte das Bundeskabinett bereits grünes Licht für einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Arbeitsmarktreform gegeben. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Beschäftigte für bis zu 48 Monate ohne Sachgrund befristet werden können. Für viele junge Beschäftigte bedeute dies weniger Sicherheit und schlechtere Voraussetzungen für Familiengründung und Lebensplanung, betonte Schmidt./tam/DP/stk