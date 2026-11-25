DJ EU legt Plan zur Förderung von Quantentechnologie vor

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union hat einen Plan vorgelegt, der den Ausbau der regionalen Kapazitäten und die Nutzung der Quantencomputer-Technologie zum Ziel hat. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Stärkung der technologischen Unabhängigkeit Europas. "Quantentechnologien werden die Zukunft von Industrie, Sicherheit und Innovation prägen und einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesellschaften haben. Europa muss jetzt handeln", teilte Henna Virkkunen, EU-Kommissarin für Technologie, mit.

Der vorgeschlagene Quantum Act - über den die EU-Mitgliedstaaten und Abgeordnete beraten müssen, bevor er zum Gesetz wird - zielt darauf ab, neue europäische Forschungsinstitute und Förderwettbewerbe ins Leben zu rufen. Zudem soll er die Entwicklung von Technologien wie Quantencomputern, Quantensimulatoren und quantengestützter medizinischer Bildgebung unterstützen, wie die EU-Kommission mitteilte.

Die Kommission teilte ferner mit, dass EU-Vertreter und Mitgliedstaaten zusammenarbeiten würden, um Lieferketten zu überachen und entsprechende Risiken zu verringern.

Das Gesetz sieht zudem die Einrichtung eines Sovereign Tech Equity Fund vor. Dieser soll nach Angaben der Kommission genutzt werden, um Investitionen zu unterstützen, die Europas technologische Unabhängigkeit stärken könnten. Virkkunen sagte vor Journalisten, für den Fonds werde ein Volumen von 50 Milliarden Euro angepeilt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 05:04 ET (10:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.