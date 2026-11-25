BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband hat Preissenkungen für Butter unter die Marke von einem Euro pro Packung zur Vorweihnachtszeit scharf kritisiert. "Das ist eine Ohrfeige für unsere Milchbauern", sagte Vizepräsident Karsten Schmal. "Dieser unwürdige Preiskampf entwertet unsere Lebensmittel und macht sie zu Ramschware." Er betonte, Milcherzeugnisse seien mehr wert.

Wie die Discounter Aldi und Lidl mitteilten, kostet eine 250-Gramm-Packung Deutsche Markenbutter der Eigenmarken ab Mittwoch noch 99 Cent nach zuletzt 1,15 Euro. Als Grund nannte Aldi gesunkene Einkaufspreise. Die Preise für Butter hätten sich in den vergangenen Wochen entlang der Lieferkette rückläufig entwickelt. Die Preisvorteile gebe das Unternehmen nun weiter. Lidl führte die Preissenkung auf gesunkene Rohstoffpreise zurück.

Wenn einzelne große Handelsketten in der Vergangenheit Preise für markante, leicht vergleichbare Produkte wie Butter dauerhaft reduzierten, folgten andere üblicherweise schnell. Der Butterpreis schwankt seit einiger Zeit abhängig von Milchmengen und Nachfrage stark. Im Oktober 2024 wurde der bislang höchste Stand erreicht: 2,39 Euro für das günstigste Päckchen der Eigenmarken. Bereits ein gutes Jahr später rutschte der Preis schon einmal unter einen Euro./sam/DP/zb