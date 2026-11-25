Köln (ots) -Nach erfolgreicher Entwicklung und Erprobung startet der PKV-Verband den deutschlandweiten Rollout des Präventionsprogramms "Weitblick - Gesunde Schule hat Methode": Bis 2031 werden rund 400 Schulen dabei unterstützt, ein eigenes Präventionskonzept zu entwickeln und umzusetzen.Vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es nicht gut: Mehr als jeder fünfte junge Mensch berichtete in der COPSY-Studie0F des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf von einer eingeschränkten Lebensqualität. Ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Gesundheit junger Menschen nachhaltig zu verbessern, ist die Schule. Dort verbringen Kinder und Jugendliche einen großen Teil ihres Alltags. Das Programm Weitblick unterstützt Schulen dabei, ein Umfeld zu schaffen, das Lernen und gesundes Aufwachsen fördert."Eine Gesellschaft, die in die Gesundheit ihrer Kinder und Jugendlichen investiert, stärkt ihre Zukunft. Denn frühe Erfahrungen prägen, wie junge Menschen auf sich achten und wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen", so Theresa Louis, Referentin für Prävention & Politik beim PKV-Verband. "Gesundes Aufwachsen braucht mehr als gute Vorsätze: Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche Unterstützung und ein Umfeld, das ihre Entwicklung stärkt. Die Lebenswelt Schule hat hierbei eine besondere Schlüsselfunktion, weil wir durch die Schulpflicht so viele junge Menschen erreichen können. Deshalb unterstützen wir mit Weitblick Schulen, Gesundheitsförderung und Prävention dauerhaft im Schulalltag zu verankern."Ein maßgeschneidertes Konzept für jede SchuleWeitblick begleitet Schulen über einen Zeitraum von zwei Jahren.Ausgangspunkt ist dabei die konkrete Situation vor Ort: Welche Strukturen und Angebote gibt es? Und bei welchen Themen - etwa Sucht- oder Gewaltprävention - besteht besonderer Handlungsbedarf? Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme entwickelt das Weitblick-Team gemeinsam mit der Schulgemeinschaft ein passgenaues Präventionskonzept.Zentrales Element des Ansatzes ist eine enge Beteiligung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, Eltern und Schulsozialarbeit. Eine anonyme Befragung der Schülerinnen und Schüler liefert die Datenbasis für die Schwerpunkte des Konzepts. Eine schulinterne Steuergruppe begleitet den gesamten Prozess.Wirksamkeit prüfen, Prävention dauerhaft verankern"Ein Leitmotiv von Weitblick ist der Fokus auf Wirksamkeit", erklärt Maximilian von Heyden, Gründer und Geschäftsführer der FINDER Akademie. "Deswegen basiert das Programm auf einer Weiterentwicklung der international etablierten und evidenzbasierten Präventionsstrategie 'Communities That Care' (CTC). Zudem untersuchen wir bei teilnehmenden Schulen die Wirkung von Programm und Maßnahmen kontinuierlich, um diese ideal an die Bedürfnisse vor Ort anzupassen."Hinzu kommt eine umfassende wissenschaftliche Begleitung durch die Medizinische Hochschule Hannover an allen teilnehmenden Schulen über die gesamte Laufzeit des Programms. Diese untersucht, wie erfolgreich die Umsetzung an den Schulen gelingt und inwieweit sich relevante Risiko- und Schutzfaktoren sowie das Gesundheitsverhalten der Schülerinnen und Schüler verändern.Vom Modellprojekt zum bundesweiten ProgrammDer PKV-Verband hat Weitblick gemeinsam mit der FINDER Akademie seit 2022 entwickelt und in acht Bundesländern an über 70 Schulen aller Schulformen erprobt. Erste Zwischenergebnisse bestätigen dabei Akzeptanz, Nutzen und Wirksamkeit.Aufbauend darauf startet nun die deutschlandweite Umsetzung, in der bis Ende 2031 rund 400 neue Weitblick-Prozesse an Schulen umgesetzt werden sollen. Dafür investiert der PKV-Verband insgesamt 15 Millionen Euro. Das Angebot ist für alle Schularten offen, ein besonderer Fokus liegt auf Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I in sozial belasteten Lagen.Zur Unterstützung steht den teilnehmenden Schulen eine digitale Plattform auf der vom PKV-Verband entwickelten Infrastruktur "Gesundheit gestalten (https://gesundheit-gestalten.de/)" zur Verfügung. Diese bietet E-Learning-Einheiten, Instrumente für das Projektmanagement sowie die Möglichkeit, sich mit anderen Schulen zu vernetzen und auszutauschen.Teilnahme und KontaktDas Programm ist für Schulen durch die Förderung des PKV-Verbands kostenlos. Schulen, die sich für die Teilnahme am Programm interessieren, können mit dem Weitblick-Team einen Beratungstermin vereinbaren unter: https://weitblick.schule/mitmachen/Weitere Informationen zu Weitblick unter: https://weitblick.schule/Über das Präventionsengagement des PKV-VerbandsSeit 2017 ist der PKV-Verband freiwilliges Mitglied der Nationalen Präventionskonferenz und leistet mit seinen Präventionsprogrammen und rund 22 Millionen Euro jährlich einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der Nationalen Präventionsstrategie im Sinne des Präventionsgesetzes.Die Programme setzen direkt in den Lebenswelten der Menschen an - von der Kita bis zur Pflegeeinrichtung, für Jung und Alt. Ziel ist es, gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen und Strukturen nachhaltig zu stärken. Gemeinsam mit einem Netzwerk von Partnern unterstützt der PKV-Verband dafür die Akteure vor Ort mit gezielten Maßnahmen der Organisations- und Strukturentwicklung - etwa durch Beratung, Qualifizierungsangebote, fachlichen Austausch und Hilfestellung beim Projektmanagement.Mehr zum PKV-Präventionsengagement (https://www.pkv.de/positionen/praeventionsengagement/)Pressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6397681