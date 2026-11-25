NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Die starke Wachstumsdynamik des KI-Agenten Muse halte an, da der Facebook-Konzern neue Regionen und Funktionen hinzufüge, zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten erschließe und die Nutzererfahrung verbessere, schrieb Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Meta-Aktie als unterbewertet an./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: US30303M1027





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