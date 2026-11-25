NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Vor einer Investorenveranstaltung habe der Rückversicherer den Ausblick auf 2027 sowie Ziele für die Jahre bis 2029 vorgestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ersterer liege leicht über den Erwartungen. Die Wachstumsziele für das operative Ergebnis (Ebit) überträfen die durchschnittlichen Markterwartungen ebenfalls, entsprächen aber seinen Prognosen. Hannover Rück bleibe der beste europäische Branchenvertreter. Der Bewertungsaufschlag preise dies aber schon ein./rob/gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST



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