NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) längst nicht dort, wo er sein sollte. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im November um 0,4 Punkte auf 99,7 Punkte, nachdem es zuvor zweimal deutlich gestiegen war. Der Frühindikator, der die Entwicklung der kommenden drei Monate spiegeln soll, liegt damit wieder unter der neutralen Marke von 100 Punkten. Die Bundesagentur für Arbeit wird an diesem Freitag ihre Statistik für den November bekanntgeben.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit verliert im Vergleich zum Vormonat 0,1 Punkte und liegt genau auf der neutralen Marke von 100,0 Punkten. Deutlich schlechter fällt die Beschäftigungskomponente aus. Sie hatte im Oktober merklich zugelegt, verliert im November nun 0,7 Punkte und landet bei 99,4 Punkten. Das deutet auf eine weiter schrumpfende Beschäftigung hin. Grund hierfür ist unter anderem der Mangel an Arbeitskräften, viele Stellen können nicht adäquat besetzt werden.

IAB-Forscher Enzo Weber fasst die Lage so zusammen: "Der Arbeitsmarkt ist noch nicht über den Berg." Industriekrise und Demografie wögen aktuell schwerer als konjunkturelle Lichtblicke, die vor allem durch staatliche Anschübe erreicht werden.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer wird seit November 2008 erstellt. Grundlage ist eine monatliche Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen./dm/DP/zb