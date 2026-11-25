LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission muss einem Urteil des Gerichts der EU zufolge einen neuen Zeitplan zur Abschaffung der Käfighaltung vorlegen. Die Richter in Luxemburg gaben einer Klage der Europäischen Bürgerinitiative "End the Cage Age" statt. Die Kommission habe unter anderem gegen den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verstoßen.

Fast 1,4 Millionen Menschen hatten den Aufruf nach einer artgerechteren Haltung von Nutztieren unterschrieben. Daraufhin hatte die Kommission bereits 2021 in Brüssel angekündigt, bis Ende 2023 einen Gesetzesvorschlag zu einem Verbot von Käfighaltung vorzulegen. Dieser kam nicht, und auch kein neuer Zeitplan seitens der Kommission. Daraufhin klagte die Initiative vor dem Gericht der EU.

Die Kommission habe eine unbefristete Pflicht, einen Zeitplan für alle Maßnahmen vorzulegen, die sie zur Umsetzung einer Bürgerinitiative plane, erklärten die Luxemburger Richter nun. Diese Pflicht besteht so lange fort, wie die Kommission an ihrer Absicht festhalte, der Initiative zu folgen. Werde der ursprüngliche Zeitplan überschritten, müsse es einen neuen geben. Der Zeitplan hat laut Gericht eine besondere Bedeutung, damit sich Bürgerinnen und Bürger fundiert an der öffentlichen Debatte beteiligen können.

Klage auf Akteneinsicht scheiterte



Die Initiative hatte zudem auch auf Akteneinsicht geklagt, scheiterte damit jedoch vor Gericht. Dieses Recht gelte nicht für die Ausarbeitung von Rechtsakten mit allgemeiner Geltung, stellte Luxemburg klar. Gegen die Entscheidung kann ein Rechtsmittel beim Gerichtshof der Europäischen Union eingelegt werden.

"Das Urteil ist ein wichtiges Signal für die 1,4 Millionen Menschen, die ein Ende der Käfighaltung gefordert haben. Jetzt muss die EU-Kommission liefern: Die angekündigten Gesetzesvorschläge für Legehennen, Masthühner und Schweine müssen zeitnah kommen", teilte Christian Rehmer von der Albert Schweitzer Stiftung mit.

Laut Kommission soll bis Ende des Jahres ein Gesetzesentwurf zum Tierwohl von Masthühnern und Legehennen vorgelegt werden. Für Schweine kündigte die Behörde einen Vorschlag für das zweite Quartal 2027 an. Der Albert Schweitzer Stiftung zufolge fehlt ein Zeitplan für Kälber, Kaninchen, Enten, Gänse und Wachteln./vni/DP/zb