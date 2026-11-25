KAPSTADT (dpa-AFX) - In der juristischen Auseinandersetzung um Geldwäschevorwürfe gegen Präsident Cyril Ramaphosa hat der südafrikanische Staatschef einen Teilerfolg erzielt. Ein Gericht erklärte einen unabhängigen Bericht für rechtswidrig, der Vorwürfe der Geldwäsche gegen Ramaphosa erhob. Das Dokument, auf dem eine Forderung nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten basierte, sei fehlerhaft, urteilte das Oberlandesgericht Westkap. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden.

Hintergrund ist ein langjähriger politischer Rechtsstreit um Vorwürfe, Ramaphosa habe 2020 gegen das Einkommensteuergesetz und Devisenkontroll-Vorschriften verstoßen. Bei einem Raubüberfall auf Ramaphosas privater Viehzuchtfarm Phala Phala in der nordöstlichen Limpopo-Provinz war damals eine halbe Million US-Dollar Bargeld gestohlen worden.

Bargeld in Matratze versteckt



Ramaphosa hatte den Überfall der Polizei gemeldet, nicht aber das Verschwinden des Geldes, das in bar in einer Matratze und einem Sofa auf der Farm versteckt war. Ramaphosa erklärte später, das Bargeld stamme vom Verkauf von Rindern an einen südsudanesischen Geschäftsmann. Die Tiere waren jedoch nie von der Farm abgeholt worden und blieben im Besitz Ramaphosas. Die 500.000 US-Dollar sind bis heute verschwunden.

Die Affäre hatte Ende 2022 beinahe zum Rücktritt des heute 74-jährigen Präsidenten geführt, der durch den Bericht eines vom Parlament eingesetzten unabhängigen Gremiums zunächst schwer belastet worden war. Das Parlament, in dem die Regierungspartei ANC damals die Mehrheit hatte, stimmte im Dezember 2022 gegen ein Amtsenthebungsverfahren. Ramaphosa wandte sich daraufhin an das Verfassungsgericht, um den Bericht überprüfen zu lassen, und bezeichnete ihn durch seinen Sprecher als "eindeutig fehlerhaft". Unabhängige Rechtsexperten kritisierten den Bericht ebenfalls.

Von der Justiz entlastet



Im November 2023 entlastete Südafrikas Justizaufsichtsbehörde Ramaphosa von jeglichem Fehlverhalten. Der erfolgreiche Geschäftsmann und Multimillionär habe seine Finanzen demnach wie gesetzlich vorgeschrieben deklariert. Auch die nationale Strafverfolgungsbehörde, die dennoch weiter ermittelt hatte, entlastete Ramaphosa im Oktober 2024.

Im Mai 2026 erklärte das Verfassungsgericht den früheren Parlamentsbeschluss von 2022, kein Amtsenthebungsverfahren gegen Ramaphosa einzuleiten, für verfassungswidrig. Seitens der Opposition hatte es daraufhin erneut Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren und Rücktritt Ramaphosas gegeben./fm/DP/zb