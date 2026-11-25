FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die in den vergangenen drei Monaten stark gestiegenen chinesischen Kosmetikimporte kämen in der Provinz Sichuan zu über 90 Prozent aus Frankreich, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ebenfalls hohe Wachstum in der Provinz Hainan sollte sich derweil nach der Aufstockung der Lagerbestände abschwächen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET





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