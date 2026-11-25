Voyager 1 hat kürzlich einen historischen Meilenstein erreicht, doch es gibt Probleme. Die altgediente Raumsonde sendet keine Daten mehr an die Erde. Die Nasa untersucht gerade, woran der Ausfall liegen könnte und ob er mit einer ähnlichen Panne von 2023 zu tun hat. Am 18. November 2026 hatte Voyager 1 einen historischen Meilenstein erreicht. Als erstes menschengemachtes Objekt ist die Sonde einen Lichttag von der Erde entfernt. Dies entspricht etwa ...

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