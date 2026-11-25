BIERWANG (dpa-AFX) - Das Energieunternehmen Uniper will seinen großen unterirdischen Gasspeicher Bierwang im Osten Oberbayerns für 120 Millionen Euro vergrößern und modernisieren. Das Speichervolumen von derzeit 820 Millionen Kubikmeter Gas soll bis 2030 um 40 Millionen Kubikmeter erhöht werden, wie das Unternehmen mitteilte. Mit modernisierter Technik will Uniper den Speicher künftig sowohl schneller befüllen als auch das Gas schneller wieder ins Leitungsnetz und zu den Verbrauchern ausleiten können. Einen zweiten - und noch größeren - Gasspeicher in Breitbrunn unweit des Chiemsees allerdings will Uniper stilllegen lassen.

Vor dem beginnenden Winter lagert in den für Bayern wichtigen Gasspeichern so wenig Gas wie nie zuvor. Nach Daten des Ferngasnetzbetreibers Bayernets lag der Füllstand am Montag bei 47 Prozent, noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von gut 56 Prozent. An dem Termin in Bierwang nahm neben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch der neue Wirtschaftsminister Tobias Gotthardt teil.

Neuer Minister will beide Speicher behalten



Der Freie Wähler-Politiker begrüßte den Ausbau in Bierwang, die Stilllegung in Breitbrunn jedoch lehnt Gotthardt ab. Davon abgesehen forderte der Minister den Bund auf, die Speicher im Süden insgesamt besser füllen zu lassen: Auch wenn die Bundesnetzagentur die Versorgung derzeit als gesichert einschätze, müsse der Bund alle vorhandenen Handlungsmöglichkeiten konsequent nutzen. "Denn wir müssen auch für außergewöhnlich kalte Winter und mögliche Ausfälle von Import- und Transportinfrastruktur gewappnet sein."

Als einziger Speicher im grünen Bereich



Der Speicher Bierwang ist nach Daten von Bayernets derzeit zu knapp 80 Prozent gefüllt, und schneidet damit besser ab als die übrigen sieben für die bayerische Gasversorgung wichtigen Speicher. Bierwang ist seit 1975 in Betrieb. Das Gas lagert in dem auf halber Strecke zwischen Mühldorf und Wasserburg gelegenen Speicher nicht oberirdisch, sondern laut Uniper in rund 1.500 Meter tiefen Sandsteinschichten.

Die Bundesnetzagentur schreibt in ihrem täglichen Lagebericht zur bundesweiten Gasversorgung, die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, und betont geichzeitig, die Behörde nehme die Lage sehr ernst./cho/DP/stw