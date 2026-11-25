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100 Nasdaq-Punkte innerhalb einer einzigen Minute, abrupte Richtungswechsel und extreme Kursschwankungen: Die aktuelle Volatilität stellt selbst erfahrene Trader vor enorme Herausforderungen. Doch wie handelt man einen solchen Markt, ohne die Kontrolle über sein Risiko zu verlieren?

Nachdem Trading-Profi Heiko Behrendt in der vergangenen Ausgabe des Trader's Circle rund 210 Nasdaq-Punkte in nur 30 Minuten im Demokonto ertraden konnte, zeigt er im aktuellen Livetrading, wie er mit den außergewöhnlichen Marktbewegungen umgeht, welche Setups er nutzt und warum eine Trading-Pause manchmal die bessere Entscheidung sein kann.

Nasdaq zwischen Erholung und erneutem Abverkauf

Heftige Kursrückgänge, dynamische Erholungsbewegungen und eine extrem nervöse Marktstimmung prägen das aktuelle Handelsumfeld. Innerhalb kürzester Zeit können sich charttechnische Ausgangssituationen vollständig verändern.

Behrendt zeigt, wie er seine Handelsvorbereitung systematisch vom Tageschart über den Stundenchart bis hin zum 1- und 5-Minuten-Chart aufbaut. Dabei identifiziert er wichtige Unterstützungen und Widerstände und entwickelt mögliche Szenarien für steigende und fallende Kurse.

Entscheidend ist nicht, die nächste große Marktbewegung vorherzusagen, sondern flexibel auf die tatsächliche Kursentwicklung zu reagieren.

Die optische Täuschung im Chart: Eine unterschätzte Gefahr

Besonders interessant ist ein praktischer Tipp des Trading-Profis: Durch die automatische Skalierung eines Charts können selbst extreme Kursbewegungen auf den ersten Blick vergleichsweise harmlos aussehen.

Eine vermeintlich gewöhnliche Minutenkerze kann plötzlich eine Handelsspanne von 100 Punkten aufweisen. Wer mit seiner gewohnten Positionsgröße handelt, riskiert dadurch deutlich höhere Verluste als unter normalen Marktbedingungen.

Behrendt zeigt eine einfache Methode, mit der Trader die tatsächliche Größenordnung der Kursbewegungen jederzeit im Blick behalten können.

100 Punkte in einer Minute: So funktioniert das Umkehr-Setup

Im anschließenden Nasdaq-Livetrading demonstriert Behrendt anhand konkreter Trades, wie er kurzfristige Richtungswechsel im Minutenchart zu handeln versucht.

Dabei achtet er insbesondere auf die Entwicklung einzelner Kerzen, kurzfristige Umkehrsignale und lokale Hoch- und Tiefpunkte. Ein aktives Stop-Management und schnelle Teilgewinnmitnahmen spielen bei diesem Ansatz eine wichtige Rolle.

Wie schnell sich Chancen und Risiken in diesem Marktumfeld ergeben können, verdeutlicht ein Trade besonders eindrucksvoll: Innerhalb weniger Sekunden nimmt Behrendt eine Kursbewegung von rund 52 Punkten mit.

Fünfstellige Verluste: Wenn Emotionen die Kontrolle übernehmen

Doch nicht nur die Trading-Setups machen diese Ausgabe des Trader's Circle sehenswert. Behrendt spricht auch offen über eigene Fehler und fünfstellige Verluste aus seiner Vergangenheit.

Gerade bei außergewöhnlich hoher Volatilität können emotionale Entscheidungen, zu große Positionen und fehlende Disziplin fatale Folgen haben. Wer versucht, entstandene Verluste möglichst schnell wieder aufzuholen, riskiert, die Kontrolle über sein Trading zu verlieren.

Seine zentrale Botschaft: Nicht jede Marktbewegung muss gehandelt werden. Viel wichtiger ist es, das eigene Kapital zu schützen und auch am nächsten Handelstag noch handlungsfähig zu sein.

Sehen Sie sich jetzt das vollständige Nasdaq-Livetrading an und erfahren Sie anhand konkreter Marktbewegungen, wie ein erfahrener Trading-Profi mit extremer Volatilität umgeht.

Trader's Circle - mit Behrendt & Bernstein LIVE

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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