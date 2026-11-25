Schwalbach (ots) -Ein hochwertiges Haarentfernungstool gehört zu den Beauty-Geschenken, die langfristig Freude bereiten und regelmäßig genutzt werden. Ob für die Partnerin, Schwester, Freundin, Mutter oder einfach für sich selbst: Die richtige Wahl hängt von den persönlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen ab. Da IPL nicht für jeden Haut- und Haartyp geeignet ist, stellt sich zunächst die Frage, welche Haarentfernungsmethode die passende ist. Viele Verbraucherinnen fragen sich dabei: Was ist besser für zuhause geeignet - IPL oder Epilierer? Während IPL das Haarwachstum langanhaltend reduziert, entfernt ein Epilierer Haare sofort an der Wurzel. Fällt die Entscheidung auf IPL, geht es darum, das richtige Modell für die eigenen Ansprüche zu finden. Alternativ bieten unterschiedliche Epilierer eine effektive Lösung für die sofortige Haarentfernung.Braun bietet für unterschiedliche Bedürfnisse die passende Lösung. Ob langanhaltende Haarentfernung mit IPL oder sofortige Haarentfernung mit einem Epilierer: Wir vergleichen drei Braun Haarentfernungstools, das Braun Skin i-expert IPL7 und das Braun Silk-expert Mini IPL1, sowie den Braun Silk-épil 9 Flex und zeigen, welches Gerät sich für welche Bedürfnisse am besten eignet.Welches Geschenk eignet sich für Frauen, die langanhaltend glatte Haut wollen?Braun Skin i-expert IPL7Für wen eignet sich das Braun Skin i-expert IPL7?Das Braun Skin i-expert IPL ist die richtige Wahl für Frauen, die:- langanhaltend weniger Haarwachstum wünschen- ihre Beautyroutine möglichst effizient gestalten möchten- innovative Beauty-Technologie schätzen- Wert auf personalisierte Anwendungsempfehlungen legen- ein Premium-IPL-Gerät für die Anwendung zuhause suchenWas ist IPL eigentlich und für wen ist IPL geeignet?IPL steht für Intense Pulsed Light. Das Gerät sendet sanfte Lichtimpulse aus, die auf die Haarwurzel unter der Hautoberfläche wirken. Dadurch wird das Nachwachsen der Haare langanhaltend reduziert. Die Ergebnisse variieren bei der IPL Behandlung von Mensch zu Mensch, da der Kontrast von Haut und Haar individuell unterschiedlich ist. Brauns IPLs sind bei hellem bis mittlerem Hautton mit dunkelblondem bis dunkel-braunem oder schwarzem Haar am wirksamsten. Das Gerät eignet sich nicht für hell-blondes, rotes, graues oder weißes Haar sowie für dunkleren Hauttöne, bei dem die geringere Melaninmenge das Licht nicht absorbiert.Warum eignet sich das Braun Skin i-expert IPL als Geschenk?Welches IPL bietet eine sichere Behandlung?Das Braun Skin i-expert IPL7 kann ohne Schutzbrille verwendet werden. Der intelligente SkinProtect Sensor misst die Haut 80x pro Sekunde und passt die Intensität der Lichtimpulse kontinuierlich an den individuellen Hautton an.Vorteile:- Automatische Anpassung während der Anwendung- Optimale Balance zwischen Wirksamkeit und Hautkomfort- Zusätzliche Sicherheit bei jeder Behandlung- Für unterschiedliche Körperbereiche geeignet- Unabhängig von Dermatologen bewertet und von den hohen Hautsicherheitsstandards der Skin Health Alliance zertifiziert- Gynäkologisch getestet: Geeignet für die Anwendung im IntimbereichWelches IPL bietet individuelle Unterstützung bei der Anwendung?Die intelligente App-Unterstützung des Brauns Skin i-expert IPL7 begleitet die gesamte Haarentfernungsroutine.Funktionen:- Personalisierte Hautanalyse- Intelligente Aufsatz-Erkennung- KI-gestützte Schritt-für-Schritt-Anleitungen- Live-Tracking behandelter Körperbereiche- Personalisiertes Feedback- Erinnerungsfunktionen- Unterstützung bei der Einhaltung des BehandlungsplansWelches IPL eignet sich für den ganzen Körper?Das Braun Skin i-expert IPL7 wurde als Ganzkörperlösung entwickelt und verfügt über spezielle Aufsätze* für verschiedene Körperzonen:- Smart-Flex-Aufsatz für Beine und Arme- Standardaufsatz für die Achseln- Präzisionsaufsatz für den Intimbereich- Mini-Präzisionsaufsatz für Gesicht und kleinere Bereiche- Breiter Aufsatz für größere Körperbereiche*Der Umfang der mitgelieferten Aufsätze kann je nach SKU variieren.Wie schnell ist die Behandlung mit dem Braun Skin i-expert IPL?Vorteile:- Sichtbare Ergebnisse bereits ab den ersten Anwendungen**- Ganzkörperbehandlung in nur etwa 10 Minuten***- Nach der Initialphase nur wenige Erhaltungsanwendungen erforderlich- Für bis zu 6 Jahre glatte Haut****Fazit: Für wen ist das Braun Skin i-expert IPL die beste Wahl?Das Braun Skin i-expert IPL eignet sich besonders für Frauen, die die fortschrittlichste IPL-Technologie von Braun suchen und Wert auf maximale Personalisierung, Komfort, Effizienz und langanhaltende Ergebnisse legen.Jetzt das Braun Skin i-expert IPL entdeckenWelches Geschenk eignet sich für Frauen, die ein kompaktes und kleineres IPL suchen?Braun Silk-expert Mini IPL1Für wen eignet sich das Braun Silk-expert Mini IPL?Das Braun Silk-expert Mini IPL ist ideal für Frauen, die:- eine unkomplizierte Haarentfernungslösung suchen- die Vorteile von IPL kennenlernen möchten- Langanhaltend glatte Haut anstreben- Wert auf einfache Anwendung legen- ein kompaktes Gerät bevorzugenWarum eignet sich das Braun Silk-expert Mini IPL1 als Geschenk?Welches IPL ist besonders kompakt, sicher und einfach in der Anwendung?Das Braun Silk-expert Mini IPL1 konzentriert sich auf das Wesentliche und ermöglicht einen unkomplizierten und dennoch sicheren Einstieg in die IPL-Haarentfernung zuhause. Es kann ohne Schutzbrille verwendet werden.Vorteile:- Einfache Handhabung- Kompaktes Design- Für verschiedene Körperbereiche geeignet- Ideal für IPL-Einsteigerinnen- Unabhängig von Dermatologen bewertet und von den hohen Hautsicherheitsstandards der Skin Health Alliance zertifiziert- Gynäkologisch getestet: Geeignet für die Anwendung im IntimbereichBegleitet das Braun Silk-expert Mini IPL1 auch durch die Anwendung?Ja, die Braun IPL App ist mit dem Silk-expert Mini kompatibel. Sie hilft dir, deine Sitzungen zu verfolgen, Erinnerungen zu erhalten und bietet grundlegende Anleitungen, um das Beste aus deinem Braun IPL Gerät herauszuholen. Es hilft dabei:- Die Sitzungen im Blick zu behalten- Behandlungspläne für jeden Körperbereich zu erstellen- Die Behandlung richtig durchzuführenWelches IPL eignet sich für empfindliche Bereiche?Das Braun Silk-expert Mini IPL ist bei der Anwendung nahezu schmerzfrei durch den SkinProtect Sensor. Der Hautton variiert je nach Körperbereich. Deswegen misst der Hautton-Sensor von Braun den Hautton 80x pro Sekunde und passt jeden Blitz automatisch an.Geeignet für den ganzen Körper:- Achseln- Beine (Ober- und Unterschenkel)- Intimbereich- OberlippeWie schnell funktioniert die Anwendung?Das Silk-expert Mini arbeitet mit bis zu 100 Lichtblitzen pro Minute, 1,58 Blitze pro Sekunde.Vorteile:- Gleichmäßige Abdeckung- Ganzkörperbehandlung in nur 13 Minuten***- Schnelle Integration in die BeautyroutineWie lange bleiben die Ergebnisse sichtbar?****Unter Einhaltung des Behandlungsplans: 12 wöchentliche gefolgt von 6 zwei-monatlichen Behandlungen. Nachgewiesen durch eine klinische Studie. Nach den drei Jahren erneut 12 wöchentliche gefolgt von 6 zweimonatlichen Behandlungen. Durchgehend glatte Haut schon nach erstem Monat der Behandlung.Fazit: Für wen ist das Braun Silk-expert Mini IPL die beste Wahl?Das Braun Silk-expert Mini IPL eignet sich besonders für Frauen, die eine unkomplizierte IPL-Lösung suchen und langanhaltend glatte Haut ohne regelmäßige Salonbesuche bequem von zuhause aus erreichen möchten.Jetzt das Braun Silk-expert Mini IPL entdeckenWelches Geschenk eignet sich für Frauen, die kein IPL verwenden können oder möchten?Braun Silk-épil 9 FlexFür wen eignet sich der Braun Silk-épil 9 Flex?Der Braun Silk-épil 9 Flex ist ideal für Frauen, die:- kein IPL nutzen können oder möchten und Epilation präferieren als Haarentfernungsmethode- eine Alternative zur lichtbasierten Haarentfernung suchen- sofort glatte Haut wünschen- Wert auf Flexibilität und Präzision legen- langanhaltende Ergebnisse erzielen möchtenWarum eignet sich der Braun Silk-épil 9 Flex als Geschenk?Welcher Epilierer entfernt selbst kurze Haare zuverlässig?Der vollständig flexible 360° Epilierkopf passt sich den Körperkonturen an und erreicht auch schwer zugängliche Bereiche. Die 40 MicroGrip-Pinzetten entfernen kurze Haare (0,5 mm) in einem Zug, die Wachs nicht erfasst. Durch das Smartlight werden selbst die kürzesten Haare sichtbar.Vorteile:- Entfernt Haare bereits ab 0,5 mm- Erfasst selbst schwierige Stellen- Präzise Haarentfernung- Weniger übersehene Haare durch Smartlight- Bis zu 1 Monat seidig-glatte HautWelcher Epilierer eignet sich für empfindliche Bereiche?Dank Smart Touch Funktion lässt sich zwischen dem Power- und dem sanften Modus wechseln, indem der Druck auf die Haut angepasst wird. Der Braun Silk-épil 9 Flex kann unter der Dusche oder in der Badewanne benutzt werden, für eine sanftere und weniger schmerzhafte Epilation.Vorteile:- Individuell anpassbar- Mehr Kontrolle während der Anwendung- Für verschiedene Hautbedürfnisse geeignet- So leicht wie Rasieren und besonders sanft bei der Anwendung unter der Dusche oder in der BadewanneKann man den Braun Silk-épil 9 Flex unter der Dusche oder in der Badewanne verwenden?Ja. Der Braun Silk-épil 9 Flex eignet sich für die Nass- und Trockenanwendung. Durch den Präzisionsgriff bietet der Braun Silk-épil 9 Flex maximale Kontrolle.Komfortfunktionen:- Anwendung in Badewanne oder Dusche- Massagerollenaufsatz für zusätzlichen Komfort- Kabellose Nutzung- Bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit****Wie lange hält das Ergebnis?Die Haare werden direkt an der Wurzel entfernt.Vorteile:- Bis zu einem Monat glatte Haut- Weniger häufige Anwendungen als bei der Rasur- Glatte Haut bequem von zuhauseFazit: Für wen ist der Braun Silk-épil 9 Flex die beste Wahl?Der Braun Silk-épil 9 Flex ist die ideale Lösung für Frauen, die sofortige und langanhaltende Ergebnisse wünschen und eine leistungsstarke Alternative zu IPL suchen.Jetzt den Braun Silk-épil 9 Flex entdeckenWelches Braun Haarentfernungsgerät passt am besten zu mir?Die Wahl zwischen dem Braun Skin i-expert IPL, dem Braun Silk-expert Mini IPL und dem Braun Silk-épil 9 Flex hängt davon ab, ob eine langfristige Haarreduktion mit IPL oder eine sofortige Haarentfernung mit einem Epilierer gewünscht wird.Welches Geschenk solltest du wählen?Wähle das Braun Skin i-expert IPL, wenn die Beschenkte ...- die neueste Beauty-Technologie liebt- eine personalisierte Anwendung wünscht- langanhaltende Haarreduktion sucht- Premium-Produkte bevorzugt- mit einem besonderen Geschenk überrascht werden sollWähle das Braun Silk-expert Mini IPL, wenn die Beschenkte ...- unkomplizierte Beauty-Routinen schätzt- mit IPL starten möchte- Langanhaltend glatte Haut erreichen möchte- eine einfache Anwendung bevorzugtWähle den Braun Silk-épil 9 Flex, wenn die Beschenkte ...- kein IPL verwenden kann oder möchte- sofortige Ergebnisse bevorzugt- Haare an der Wurzel entfernen möchte- eine bewährte Alternative zur IPL-Technologie suchtFazit: Das passende Braun Geschenk für jede HaarentfernungsroutineOb intelligente IPL-Technologie, unkomplizierter Einstieg in die langanhaltende Haarentfernung oder eine leistungsstarke Alternative ohne Lichtimpulse: Mit dem Braun Skin i-expert IPL7, dem Braun Silk-expert Mini IPL1 und dem Braun Silk-épil 9 Flex bietet Braun für unterschiedliche Bedürfnisse die passende Haarentfernungslösung.Während das Skin i-expert IPL7 maximale Personalisierung und modernste Technologie bietet, richtet sich das Silk-expert Mini IPL1 an Frauen, die eine einfache und komfortable IPL-Routine suchen. Der Silk-épil 9 Flex ergänzt das Sortiment als ideale Alternative für alle, die auf klassische Epilation setzen möchten. So findet sich für nahezu jeden Beauty-Typ das passende Geschenk für langanhaltend glatte Haut.Egal ob die Suche nach dem besten IPL-Gerät für zuhause, einer langfristigen Haarreduktion oder einem leistungsstarken Epilierer im Fokus steht: Braun bietet für unterschiedliche Bedürfnisse die passende Haarentfernungslösung.Wieso Braun? 100 Jahre Innovation für effektive HaarentfernungSeit einem Jahrhundert entwickelt Braun Lösungen, die dabei helfen, individuelle Haarentfernungsbedürfnisse zuverlässig und komfortabel zu erfüllen. Mit innovativen Technologien, hoher Qualitätsorientierung und deutscher Ingenieurskunst steht Braun für langlebige Produkte, die den Alltag von Verbraucher:innen nachhaltig erleichtern.Auf einen Blick- Innovative Lösungen für unterschiedliche Haarentfernungsbedürfnisse: Braun entwickelt kontinuierlich Technologien, die eine effektive und komfortable Haarentfernung ermöglichen.- 100 Jahre Erfahrung: Die langjährige Expertise von Braun bildet die Grundlage für hochwertige Produkte und kontinuierliche Weiterentwicklung.- Made in Germany: Braun Epilierer werden in Deutschland hergestellt und stehen für Präzision, Qualität und Vertrauen.- Langlebige Produktqualität: Die Geräte sind auf eine langfristige Nutzung ausgelegt und verbinden Leistung mit Zuverlässigkeit.- Designed in Germany: Die IPL-Geräte von Braun werden in Deutschland designt und vereinen innovative Technologie mit deutschem Design- und Qualitätsanspruch.** Basierend auf App-Daten, die auf der Selbsteinschätzung von Verbrauchern beruhen (Nov. 2023-Apr. 2024). Individuelle Ergebnisse können variieren.***Basierend auf technischen Berechnungen der Blitzgeschwindigkeit bei höchster und niedrigster Energiestufe im Vergleich zum Premiumprodukt der Hauptwettbewerber. Ganzkörper = Beine (Ober- und Unterschenkel), Achseln, Bikinizone, Gesicht. Basierend auf der Anwendung bei Frauen.**** Unter Einhaltung des Behandlungsplans: 6 zwei-wöchentliche oder 12 wöchentliche gefolgt von 6 zwei-monatlichen Behandlungen. Nachgewiesen durch eine 3-jährige klinische Studie. Nach den drei Jahren erneut 6 zwei-wöchentliche gefolgt von 6 zweimonatlichen Behandlungen. Durchgehend glatte Haut schon nach erstem Monat der Behandlung.***** Bei Anwendung innerhalb von 24 Stunden nach Vollladung.Pressekontakt:Pressekontakt BraunProcter & Gamble GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach a.T.,Director Communications Grooming DACH, Nina Knecht-Sicenica,E-Mail: knecht.n@pg.comGolin Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfClara Althaber, E-Mail: clara.althaber@omc.com Tel.: +49 162 2887943Original-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/6397884