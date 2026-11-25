

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2026 / 14:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Active Ownership Opportunities SCS

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Florian Nachname(n): Schuhbauer Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Korrektur Preis und Volumen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,94 EUR 1.764.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,94 EUR 1.764.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.11.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





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