DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,00% *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: -30,2 zuvor: -30,8 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober *** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026) *** - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung - EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November) - EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats - US/Börsenfeiertag: USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 08:10 ET (13:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.