Schladming (ots) -Zum Ski-Opening-Auftakt wird im Rahmen einer Pressekonferenz der Act für das Ski-Opening 2027 präsentiert!Das gab es noch nie! Schon beim Auftakt-Konzert des Ski-Openings 2026 wird der Act für das kommende Jahr verkündet. Im Rahmen einer einzigartigen Pressekonferenz erfahren Sie als allererstes, wer beim Ski-Opening 2027 das Planai Stadion zum Beben bringen wird.Die Leutgeb Entertainment Group, die 4 Berge Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm, der Tourismusverband Schladming-Dachstein und Steiermark Tourismus laden zu einer exklusiven Pressekonferenz, um den Act für das Ski-Opening 2027 zu verkünden.Die Details werden am Freitag, den 11. Dezember 2026 um 14:00 Uhr präsentiert.Nutzen Sie die Gelegenheit und akkreditieren Sie sich sowohl für den Besuch bei dem Helene Fischer Konzert als auch für die exklusive Pressekonferenz am 11. Dezember um 14:00 Uhr.Ablauf und Inhalte am 11.12.11:00 Uhr: Akkreditierung geöffnet14:00 Uhr: Pressekonferenz im congress Schladming mit hochkarätigen Gästen und folgenden Themen:- Die Vielfalt der steirischen Skigebiete: vom großen Skiverbund bis zum kleinen Familienskigebiet- Wertschöpfung des Ski-Openings- ORF-Dokumentation- Act-Reveal für das Ski-Opening 2027Gäste am Podium: Mario Kunasek (Landeshauptmann), Klaus Leutgeb (Veranstalter), Hermann Trinker (Bürgermeister Schladming), Michael Feiertag (Steiermark Tourismus), Peter Weichbold (Planai und Hochwurzen), Klaus Hofstätter (Hauser Kaibling), Daniel Berchthaller (Reiteralm), Andreas Keinprecht (Tourismusverband Schladming-Dachstein), Hermann Egger (Hohenhaus Tenne), Sigrid Hroch (ORF Steiermark), Wolfgang Schaller (ORF Steiermark), Stephan Berger (St. Jakob im Walde), Lydia Schrempf (Sattelberghütte), Silvia Schneider (Moderatorin)18:00 Uhr: Beginn KonzertSKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEINRECAPNach den historischen Erfolgen der vergangenen Jahre mit Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys setzt das Ski-Opening Schladming-Dachstein damit seine Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort.Mit dem Ski-Opening hat sich Schladming-Dachstein längst als eine der bedeutendsten Eventdestinationen Österreichs etabliert. Jahr für Jahr locken internationale Künstlerinnen und Künstler zehntausende Gäste in die Region und sorgen weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit.Gemeinsam mit der Leutgeb Entertainment Group setzt die Tourismusregion Schladming-Dachstein und die 4-Berge-Skischaukel Schladming damit erneut ein starkes Zeichen für hochwertigen Eventtourismus und einen spektakulären Start in die Wintersaison.Pressekonferenz Ski-Opening Schladming-DachsteinHier akkreditieren: https://www.leutgebgroup.com/presseDatum: 11.12.2026, 14:00 UhrArt: PressetermineOrt: Congress SchladmingEuropaplatz 8008970 SchladmingÖsterreichURL: https://www.leutgebgroup.com/pressePressekontakt:Leutgeb Entertainment GroupKerstin PröllTelefon: 0664/6441397E-Mail: media@leutgebgroup.comWebsite: https://www.leutgebgroup.com/presseOriginal-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126436/6397910