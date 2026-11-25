Hamburg (ots) -Ecoalfs neue Kampagne gegen den Black Friday stellt die Kluft zwischen menschlichem Fortschritt und einem auf immer mehr Produktion und Konsum ausgerichteten Modemodell infrage.Wir haben den Mond erreicht. Wir haben Maschinen das Lernen beigebracht. Wir haben Milliarden von Menschen miteinander verbunden. Zum Black Friday präsentiert Ecoalf ein 60-sekündiges Video, das einen starken Widerspruch aufzeigt: Trotz allem, was die Menschheit erreicht hat, fällt es uns weiterhin schwer, bei der Kleidung, die wir tragen, verantwortungsvoll zu konsumieren.Der neue Kurzfilm der Marke beginnt mit den Worten "Every generation has its impossible" ("Jede Generation hat ihr Unmögliches") und feiert zunächst menschliche Errungenschaften, bevor er sich einer alltäglichen Handlung zuwendet: dem Anziehen. Auf dem Weg vom Rohstoff über das fertige Kleidungsstück bis zur entsorgten Kleidung beleuchtet er die Ressourcen hinter dem, was wir tragen, und fragt, warum günstigere Produkte und immer mehr Konsum weiterhin die Norm sind.Ein reduzierter Preis verleitet dazu, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht und vielleicht nie tragen wird. Leider gleicht das vermeintlich "gute" Angebot weder die verbrauchten Flächen, das Wasser, die Energie noch die Rohstoffe aus, die für ein Kleidungsstück eingesetzt wurden. Es berücksichtigt auch nicht, was passiert, wenn das Kleidungsstück weggeworfen wird. Da Black Friday Rabatte in den Mittelpunkt der Shopping-Debatte rückt, fordert Ecoalf mehr Aufmerksamkeit für die Produktion und den Konsum, die solche Aktionen fördern."UND WÄHREND WIR IMMER BESSER DARIN GEWORDEN SIND, DINGE GÜNSTIGER ZU PRODUZIEREN, HABEN WIR VERGESSEN, WIE TEUER SIE WIRKLICH SIND."Der Umfang der Materialproduktion wächst weiter. Laut dem Materials Market Report 2026 von Textile Exchange erreichte die weltweite Faserproduktion 2025 139 Millionen Tonnen, nach 132 Millionen Tonnen im Jahr 2024. Fasern aus Textil-zu-Textil-Recycling machten in diesem Jahr jedoch nur 0,76 % der weltweiten Faserproduktion aus.[1]Diese Zahlen spiegeln teilweise ein Designproblem wider: Viele Textilien lassen sich nicht recyceln, weil sie verschiedene Fasern in einem Stoff mischen. Recyclingfähigkeit beginnt in der Designphase, mit Stoffen, die nicht nur recycelte Fasern enthalten, sondern aus einem einzigen Material bestehen und erneut recycelt werden können.Auch der Konsum ist gestiegen. Laut der Europäischen Umweltagentur lag der Verbrauch von Kleidung, Schuhen und Haushaltstextilien in der EU 2022 bei 19 Kilogramm pro Person, was etwa dem Gewicht von 100 T-Shirts entspricht, nach 17 Kilogramm im Jahr 2019.[2]Was weggeworfen wird, erzählt eine ähnliche Geschichte. In der Europäischen Union fallen jährlich rund 16 Kilogramm Textilabfall pro Person an.[3] Weltweit entstehen jedes Jahr etwa 92 Millionen Tonnen Textilabfall, was einer Lkw-Ladung Kleidung entspricht, die jede Sekunde verbrannt oder deponiert wird.[4]DAS LAND HINTER UNSERER KLEIDUNGDer Film widmet sich auch dem Land, auf das Kleidung angewiesen ist. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist die Ausweitung der Landwirtschaft für fast 90 % der weltweiten Entwaldung verantwortlich.[5] Die Fasern in unserer Kleidung sind Teil dieser Nachfrage.Baumwolle, die am häufigsten verwendete Naturfaser, wird weltweit auf rund 30 Millionen Hektar angebaut, einer Fläche von etwa der Größe Italiens.[6] Woher dieses Land stammt, ist von Bedeutung. 2024 brachte eine Untersuchung der gemeinnützigen Organisation Earthsight Baumwolle von Farmen im brasilianischen Corrado, einer der artenreichsten Savannen der Welt, mit illegaler Abholzung und Landraub in Verbindung und verfolgte sie bis in die Lieferketten großer europäischer Modehändler.[7]DIE WAHREN FOLGEN VON 5-EURO-T-SHIRTSNeben dem Land selbst werden für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts etwa 1.700 Liter Wasser benötigt.[8] Eines der deutlichsten Beispiele für die Umweltauswirkungen von Baumwolle ist der Aralsee. Einst der viertgrößte Binnensee der Welt, hat er in 50 Jahren rund 90 % seines Wasservolumens und 75 % seiner Oberfläche verloren, nachdem die Flüsse, die ihn speisten, zur Bewässerung von Baumwolle umgeleitet wurden. Ein Großteil davon ist zur Wüste geworden.[9]Die Wiederherstellung von Wäldern gehört zu den Errungenschaften, die der Film feiert. Sie zu schützen, hängt auch von den Entscheidungen hinter dem ab, was wir produzieren und kaufen.Für Ecoalf werfen diese Entwicklungen eine Frage auf, die über ein einzelnes Shopping-Event hinausgeht: Wie lässt sich der Fortschritt der Mode am Wert und an der Langlebigkeit ihrer Produkte messen, neben den Ressourcen, die für ihre Herstellung nötig sind?EINE FRAGE AN DIE BRANCHEEcoalf wurde 2009 mit der Mission gegründet, eine neue Generation recycelter Produkte zu schaffen, die in Qualität und Design den besten nicht recycelten Produkten entspricht, und hat seinen Ansatz auf Materialinnovation aufgebaut. Die Black-Friday-Botschaft richtet sich auch an die Entscheidungen, die bestimmen, wie diese Materialien eingesetzt werden: Lassen sie sich recyceln, sind es zeitlose Designs, die Menschen von Saison zu Saison tragen können, und wie werden sie verkauft?"Jedes Jahr fördert Black Friday Überkonsum und verleitet Menschen zu Impulskäufen, nur wegen der 'guten' Angebote. Mit dieser Kampagne wollen wir die Menschen für die Auswirkungen hinter diesem Geschäftsmodell sensibilisieren, aber auch eine Botschaft der Hoffnung teilen. Die Menschheit ist kreativ. Wir können Dinge erreichen, die einst undenkbar waren. Wir können die Branche verändern, wir müssen nur gemeinsam entscheiden, uns in diese Richtung zu bewegen. Ecoalf investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung sowie Technologie, um Lösungen zu bieten, aber um die Branche wirklich zu verändern, müssen die großen Player dasselbe tun." - Javier Goyeneche, Gründer und Präsident von EcoalfDie Kampagne lädt Verbraucher dazu ein, zu überlegen, was sie wirklich brauchen, sich für wirklich zirkuläre Teile zu entscheiden und ihre Kleidung länger zu nutzen. Sie fordert zugleich Marken auf, die Produkte und Kaufgewohnheiten zu hinterfragen, die ihre Geschäftsentscheidungen fördern.VON DEN FOLGEN ZU DEN ENTSCHEIDUNGEN DAHINTER2024 reiste Ecoalf mit der Filmemacherin Stella Banderas in die Atacama-Wüste, um weggeworfene Kleidung zu dokumentieren. 2025 konzentrierte sich die Kampagne auf Accra in Ghana und die Arbeit der The OR Foundation gegen Textilabfall.In diesem Jahr erweitert Ecoalf die Debatte um die Entscheidungen, die diesen Bildern vorausgehen: die für die Produktion eingesetzten Ressourcen, den Wert, der Kleidungsstücken beigemessen wird, und die Anreize, immer weiter zu kaufen.Indem der Film Mode neben außergewöhnliche menschliche Errungenschaften stellt, zeigt er Veränderung als etwas, das wir bewirken können und für das wir Verantwortung tragen.Der Film kann über die Social-Media-Kanäle von Ecoalf (Instagram, TikTok und YouTube) abgerufen werden.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=35xF47E704oInstagram: https://www.instagram.com/reels/DgKeNnKoJYP/Presseinfos- und Bildmaterial:Presseinfos inklusive Bildmaterialien sowie Datenquellen können unter folgendem Link heruntergeladen werden:https://share.svr-pr.de/s/iAfQbziqJK69GZkPressekontakt:SVR PRJannes DebusE-Mail: j.debus@svr-pr.deTelefon: +49 174 406 98 80Original-Content von: ECOALF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181507/6397900