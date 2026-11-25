Tidal zieht eine harte Grenze: Musik, die komplett aus einem KI-Werkzeug stammt, fliegt aus dem Katalog. Zuletzt waren 43 Prozent aller neu angelieferten Titel maschinell erzeugt. Tidal verbannt vollständig KI-generierte Musik von seiner Plattform. Ab dem 9. Dezember lehnt der Streamingdienst solche Titel ab und entfernt sie aus dem Katalog. Erlaubt bleibt Musik, bei der Künstler KI "als Hilfsmittel" einsetzen - sie darf aber nicht mehr ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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