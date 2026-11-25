BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat seine politischen Überzeugungen in eine "Schneckenhaus"-Metapher verpackt. Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag warnte der CDU-Politiker davor, sich aus der Außenpolitik zurückzuziehen und sich im vermeintlich "kuscheligen" Schneckenhaus zu verstecken.

"Ein kuscheliger Rückzug, der hat ein entscheidendes Problem: Wer sich versteckt, der gibt seine Handlungsfähigkeit auf", betonte Wadephul und ergänzte: "Einen Hinterausgang gibt es aus dem Schneckenhaus auch nicht. Und echter Schutz ist es auch nicht, wie viele Schnecken gemerkt haben: Wenn einer drauftritt, dann ist es zu Ende."

Die Opposition reagierte mit Spott auf den tierischen Vergleich. Der AfD-Abgeordnete Markus Frohnmaier bezeichnete Wadephul als schneckenpolitischen Sprecher der Bundesregierung und warf der schwarz-roten Koalition vor: "Sie haben Deutschland zur Schnecke gemacht."/ax/DP/stw