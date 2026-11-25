Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit tätiges Opto-Halbleiterunternehmen, gab heute bekannt, dass es eine RGB-Hintergrundbeleuchtung mit "WICOP Pixel" entwickelt hat. Dabei werden gehäuselose RGB-Chips, die die Tochtergesellschaft Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190) als weltweit Erste entwickelt hat, in ultrafeinen Abständen von einigen zehn Mikrometern (µm) angeordnet, um die drei Grundfarben des Lichts zu Zehntausenden von Farbtönen zu mischen. Die Technologie ersetzt die herkömmliche LCD-Hintergrundbeleuchtung auf Basis von weißem Licht, erreicht 100 von DCI-P3, dem internationalen Standard der Filmindustrie für die Wiedergabe natürlicher Farben, und bietet zugleich eine mehr als dreimal so hohe Helligkeit wie OLED. Das Unternehmen hat die Serienfertigung der Technologie in vollem Umfang aufgenommen und begonnen, die Belieferung globaler TV-Hersteller auszuweiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261125008890/de/

WICOP-Pixel-Backlight-Technologie (Bild: Seoul Semiconductor)

Der displaybezogene Umsatz von Seoul Semiconductor stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 20 %. Um künftig die Kapazitätsanforderungen des gesamten Weltmarkts zu bedienen, will das Unternehmen statt hoher Neuinvestitionen seine bestehenden Kapazitäten für weiße Backlight-Lichtquellen auf WICOP-Pixel-Kapazitäten umstellen und zugleich über ein globales Patentlizenzprogramm Umsatz und Ertrag gemeinsam steigern. So will es seinen Kunden eine stabile Produktion ermöglichen und zugleich Lizenzeinnahmen erzielen, die verstärkt in Forschung und Entwicklung für künftige Bereiche wie Bio, 3D-Druck, AR und KI-Datenkommunikation investiert werden sollen.

Der Kern der "WICOP Pixel"-RGB-Backlight-Technologie besteht darin, dass sie ein herkömmliches LCD-Panel nutzt und dennoch Farben und Umgebungen der Natur besser wiedergibt als OLED. Gerade in hellen Umgebungen wie Wohnzimmern oder öffentlichen Räumen steigert sie das Eintauchen ins Bild, stärkt damit die Attraktivität des Fernsehers als Heimkino und erhöht Produktwert und Rentabilität der TV-Hersteller. Zugleich verringert sie die Abhängigkeit von teuren LCD-Panels. Zudem forscht das Unternehmen an einer Technologie, die den Farbfilter auf ihn entfallen rund 20 der Materialkosten eines LCD-Panels überflüssig macht und die Kosten weiter senkt.

Darüber hinaus erfüllt die Technologie den DCI-P3-Standard, den internationalen Farbraumstandard für digitales Kino, zu 100 und ermöglicht so sattere, lebendigere Farben als OLED. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits ist sie mehr als dreimal so hell wie OLED und liefert auch in hellen Innen- und Außenumgebungen gestochen scharfe Bilder und ein intensives Seherlebnis. Experten erwarten, dass dadurch die Rolle des Fernsehers als Heimkino weiter gestärkt wird und auch in hellen öffentlichen Räumen klare Bilder möglich werden. Hinzu kommt eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer wie bei OLED.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia beschleunigt sich der technologische Wandel hin zur RGB-Hintergrundbeleuchtung, der Technologie von WICOP Pixel. Die weltweiten Auslieferungen von RGB-Fernsehern sollen, ausgehend vom Premiumsegment großer Bildschirme, bis 2030 auf rund 7 Millionen Geräte steigen und mehr als 10 des gesamten Umsatzes im globalen TV-Markt ausmachen. Der derzeitige Markt für weiße Hintergrundbeleuchtung im Umfang von rund 3 Mrd. US-Dollar dürfte sich mit dem Wandel hin zur RGB-Hintergrundbeleuchtung und dem Einsatz von Advanced-Packaging-Technologie mehr als verdoppeln.

* DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives P3): Ein internationaler Farbraumstandard der digitalen Kinobranche, der den Bereich der Farben festlegt, die ein Display darstellen kann. DCI-P3 100 bedeutet, dass das Display den gesamten Farbraum dieses Standards darstellen kann.

* BT.2020: Ein von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegter internationaler Standard für Ultra-HD-Videos.

* WICOP Pixel: WICOP von Seoul Viosys ist die weltweit erste Opto-Halbleitertechnologie, die eine robuste Chipstruktur ohne separates Gehäuse realisiert, sodass sich der Chip wie ein gewöhnliches elektronisches Bauteil einsetzen lässt. Die bisher bei blauen Opto-Halbleitern eingesetzte WICOP-Technologie wurde auf alle Wellenlängen einschließlich Grün, Rot und UV ausgeweitet. WICOP Pixel ist eine Technologie, die Farben verschiedener Wellenlängen wie RGB in einer einzigen Pixeleinheit umsetzt. Jede Farbe wird unabhängig gesteuert und präzise kombiniert, wodurch Zehntausende natürlicher Farbtöne effizient und lebendig wiedergegeben werden.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist ein weltweit tätiges Opto-Halbleiterunternehmen. Mit rund 15.000 Patenten so vielen wie kein anderes Unternehmen der Opto-Halbleiterbranche und einem differenzierten Produktportfolio erforscht, entwickelt und fertigt das Unternehmen Halbleiterprodukte für alle Anwendungsbereiche darunter Automobil, Beleuchtung und IT (Mobiltelefone, Fernseher usw.) und liefert sie an die zehn größten Automobilhersteller der Welt. Seine weltweit erstmals entwickelten und in Serie gefertigten Produkte sind zu Standards der Opto-Halbleiterbranche geworden, und innovative Produkte wie WICOP, eine gehäuselose LED; Acrich, eine AC- und Hochvolt-LED; die Filament-LED-Technologie, die Licht in alle Richtungen abgibt; sowie SunLike, eine LED mit natürlichem Spektrum, führen den Weltmarkt an. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite und in den Social-Media-Kanälen (YouTube, LinkedIn).

Über Seoul Viosys

Seoul Viosys hat als weltweit erstes Unternehmen UV-Opto-Halbleiter entwickelt und in Serie gefertigt. Gestützt auf 6.000 Chip-Patente produziert das Unternehmen Opto-Halbleiterchips für alle Wellenlängenbereiche und entwickelt und fertigt zudem VCSEL-Laserdioden (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Darüber hinaus produziert das Unternehmen in Serie WICOP Pixel, den weltweit ersten Chip, der R, G und B für Displays in einem einzigen Chip integriert. Seoul Viosys wurde 2002 gegründet, hält derzeit den weltweit größten Marktanteil bei UV-LEDs und hat sich in Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Seoul Semiconductor, die 15.000 Patente hält, einen technologischen Vorsprung auf dem Weltmarkt gesichert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261125008890/de/

Contacts:

Seoul Viosys Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com